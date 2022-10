Dicas de beleza para 'levantar' o olhar e amenizar as olheiras

Uma das opções mais efetivas é a associação de aplicações de ácido hialurônico injetável e bioestimulador de colágeno em diferentes áreas do terço superior da face

SÃO PAULO, 25 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Quando se pensa em aparência de cansaço e aspecto de "olhar caído", logo associam-se essas condições às olheiras. No entanto, nem sempre o que provoca esses aspectos são as sombras e/ou concavidades abaixo dos olhos.

Segundo o dermatologista Dr. Marcus Morais (CRM-MG 38194), "A aparência cansada e o 'olhar caído' também podem estar relacionados a outras questões que não apenas às olheiras. Em alguns casos, aplicar bioestimulador de colágeno na região das têmporas, por exemplo, proporciona mais firmeza e densidade dérmica para essa região, promovendo um efeito de sustentação da face e amenizando aquela aparência de derretimento do rosto".

Com o objetivo de promover uma abordagem holística do cuidado com a pele, a Galderma, empresa especialista em soluções e tratamentos dermatológicos, criou o conceito "Bright Eyes". Nele, os profissionais da saúde habilitados à prática de procedimentos estéticos injetáveis são convidados a abordar cada paciente de forma individualizada, associando as aplicações do preenchedor a base de ácido hialurônico Restylane® e do bioestimulador de colágeno Sculptra® para tratar a região do terço superior da face e, assim, promover uma melhora na aparência da região dos olhos, entendendo o caso de cada paciente e personalizando o protocolo de tratamento.

Ao ser aplicado na região das têmporas, Sculptra® impulsiona a pele a produzir mais colágeno, ajudando a deixá-la mais firme¹ e promovendo um efeito de sustentação da pele nessa região. Seus resultados podem durar até dois anos². Já Restylane® é o portfólio de ácido hialurônico injetável mais completo³ e seguro4 do mercado, que ajuda a amenizar rugas, olheiras, linhas de expressão e a proporcionar efeito lifting imediato.

"Diversas áreas da região dos olhos podem impactar o nosso olhar. São elas: têmporas, pálpebras inferiores e superiores, região das bochechas e toda borda óssea ao redor dos olhos. Conforme vamos envelhecendo, essas áreas vão perdendo colágeno e ácido hialurônico, remodelando o osso, deixando a região com o aspecto 'caído', flácido e rugoso. Nesses casos, usamos a abordagem Bright Eyes, aplicando bioestimulador de colágeno nas têmporas e preenchedor a base de ácido hialurônico nos sulcos palpebrais, têmporas profundas e região malar", explica o médico.

Caso esse incômodo na aparência se concentre realmente nas olheiras e não nas demais regiões, é necessário avaliar o tipo de olheira para entender quais géis de ácido hialurônico e outras soluções podem ser utilizados.

Tipos de olheiras e como tratá-las

Existem três classificações:

Vasculares – causadas por retenção de líquido ou problemas circulatórios5; Pigmentares – excesso de melanina na região dos olhos (hiperpigmentação), com tons amarronzados. Afeta mais peles negras e morenas5; Profundas – causadas pela anatomia óssea e de gordura do rosto do indivíduo, em que a região abaixo dos olhos se encontra mais "funda" do que as áreas ao redor, levando a um efeito de escurecimento por conta da sombra provocada por esses desníveis5.

O dermatologista Dr. Marcus Morais orienta "Além dos procedimentos estéticos pouco invasivos com preenchedor a base de ácido hialurônico, é possível utilizar diversas tecnologias bem como cosméticos voltados para a área dos olhos, como séruns e cremes, realizar compressas diárias de água gelada, ter uma boa alimentação (menor ingestão de álcool e sal, responsáveis pelo aumento do inchaço da região associados à flacidez) e usar protetor solar diariamente".

O mais importante é avaliar cada caso de forma individualizada e procurar por um profissional da saúde de confiança.

Sculptra® e Restylane® são produtos utilizados em procedimentos estéticos pouco invasivos, que devem ser aplicados por profissionais da saúde habilitados à prática de procedimentos estéticos injetáveis.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas, pelo segundo ano consecutivo, top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno e Ácido Hialurônico, segundo pesquisa realizada em 2022. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/

