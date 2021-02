Dicas para cuidar da pele acneica e amenizar a oleosidade da pele

SÃO PAULO, 26 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Lidar com a pele oleosa não é tarefa fácil. É preciso ter cuidados especiais na alimentação, caprichar na limpeza e, o mais difícil, não furar essa rotina no dia a dia. E só fica mais complicado quando começam a aparecer cravos e espinhas no rosto, em que uma das causas é o excesso de oleosidade.

Se o aspecto brilhoso e a acne incomodam, e os cuidados diários às vezes saem do controle, uma boa opção é apostar em algumas dicas práticas que podem ajudar a amenizar a oleosidade e cuidar da pele acneica.

A primeira delas parece clichê, mas é algo realmente importante: beber muita água! Ela é fundamental no combate à oleosidade, já que deixa a pele mais hidratada, macia e flexível, além de, claro, contribuir para o melhor funcionamento do seu organismo e muitos outros benefícios.

Segundo a dermatologista Dra. Débora Freire Martins (CRM MG-50010), "com a hidratação em dia, também é importante evitar alimentos com muito açúcar. A alimentação ajuda diretamente para uma pele mais bonita, mas também pode fazer o contrário. É preciso moderar nos alimentos com alto índice glicêmico, como massas, doces e aqueles que contém farinha branca– e as clássicas frituras. Além disso, outra dica é não dormir de maquiagem e evitar aquelas mais pesadas e gordurosas, que obstruem os poros do rosto e aumentam o surgimento da acne".

Agora, para finalizar os cuidados, manter uma rotina de limpeza é essencial. Para isso, o sabonete certo faz toda a diferença, respeitando as características da sua pele. As peles oleosas precisam de uma limpeza mais profunda e frequente, que controle a produção de sebo e diminua o brilho. Uma boa opção para esses casos é o higienizador Dermotivin Oil Control, da Galderma, destinado especificamente para peles muito oleosas, com ação seborreguladora e matificante. Já para as peles mais acneicas, a recomendação é Dermotivin Salix, que traz ação secativa intensa e desobstrução dos poros da face. A linha Dermotivin ainda oferece outros produtos para limpeza profunda e eficaz para todos os tipos de pele.

Cada tipo de pele tem necessidades diferentes. Por isso, é importante consultar sempre um dermatologista para auxiliar a identificar as causas dessa oleosidade e as melhores opções para cuidar da pele acneica.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

