Dickinson College 獲 2000 萬美元捐贈，創立「吉姆•索普中心」(Jim Thorpe Center)，正視印地安寄宿學校歷史

News provided by

Dickinson College

Oct 31, 2025, 14:08 ET

賓州卡萊爾市 2025年10月31日 /美通社/ -- Dickinson College 將在昔日 Carlisle Indian Industrial School (CIIS) 舊址附近，啟用「吉姆•索普原住民族群未來中心」(Jim Thorpe Center for the Futures of Native Peoples)，這是一項強而有力的療癒與匡正行動。CIIS 是美國第一所聯邦政府在保留區外設立的寄宿學校，其成立宗旨為強迫同化原住民兒童與青少年，進而「抹殺印地安特質......拯救這些人」。

Center for the Futures of Native Peoples (CFNP) 執行主任 Amanda Cheromiah (KawaiKa-Laguna Pueblo) 表示：「昔日的學校試圖抹去我們的文化與身分認同，而在距離該舊址僅幾英里處，這個新空間將屹立不搖，見證我們的力量與蓬勃發展。」Amanda Cheromiah 的六名祖父母都曾是 CIIS 的學生。

這筆 2000 萬美元的捐款來自校友暨慈善家 Samuel G. Rose，使該中心得以成立。建築內將包含 Samuel G. Rose '58 Art Gallery，用於頌揚原住民藝術，這也是 Dickinson 史上最大筆的藝術投資。該藝廊將提升 Dickinson 的藝術收藏水平並強化其學術課程。

該中心旨在紀念曾就讀於 CIIS 的 Jim Thorpe（族名 Wa-Tho-Huk）。他是薩克與福斯族 (Sac and Fox) 及波多瓦多米族 (Potawatomi) 的成員。Thorpe 在體育方面表現卓越，贏得了奧運金牌，並曾是職業美式足球和棒球運動員，但他不僅僅是一名運動員。Thorpe 致力於奉獻自己與資源，推動原住民族群的進步。

此計畫反映了 Dickinson 正視其與 CIIS（1879 年至 1918 年於卡萊爾營運）的歷史淵源。該學院目前擁有世界上最完整的 CIIS 資料數位典藏，並在 Mellon Foundation 的支持下，於 2023 年成立了 CFNP。

設計團隊由 O Z Collaborative 的 Richard Olaya (AIA) 擔任專案建築師，並由 Jones +Jones 的 Johnpaul Jones (FAIA) 擔任設計建築師。Johnpaul Jones 擁有喬克托族 (Choctaw)、切羅基族 (Cherokee) 和威爾斯裔美國人血統，是 Jones + Jones 建築師與景觀建築師事務所的創始合夥人之一。他也是 Smithsonian's National Museum of the American Indian 的首席設計師之一，並且是第一位榮獲國家人文獎章的原住民建築師。

Rose 是一名房地產開發商，也是 Dickinson 最重要的捐助者，他已向該學院捐贈了超過 1 億美元，用於支持獎學金、校園計畫和藝術品購置。

Also from this source

2000万$礼物在狄金森学院创建吉姆索普中心，标志着印度寄宿学校历史的强大清算

2000万$礼物在狄金森学院创建吉姆索普中心，标志着印度寄宿学校历史的强大清算

在强有力的康复和开垦行动中， 狄金森学院（ Dickinson College ）将在前卡莱尔印第安工业学校（ Carlisle Indian Industrial School ，简称CIIS ）所在地附近设立吉姆•索普（ Jim Thorpe ）原住民未来中心（ Jim Thorpe...
Un regalo de 20 millones de $ crea el Centro Jim Thorpe en Dickinson College, marcando un cálculo poderoso con la historia del internado indio

Un regalo de 20 millones de $ crea el Centro Jim Thorpe en Dickinson College, marcando un cálculo poderoso con la historia del internado indio

En un poderoso acto de curación y recuperación, Dickinson College dedicará el Jim Thorpe Center for the Futures of Native Peoples cerca del sitio de...
