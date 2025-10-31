Dickinson College 獲 2000 萬美元捐贈，創立「吉姆•索普中心」(Jim Thorpe Center)，正視印地安寄宿學校歷史
Oct 31, 2025, 14:08 ET
賓州卡萊爾市 2025年10月31日 /美通社/ -- Dickinson College 將在昔日 Carlisle Indian Industrial School (CIIS) 舊址附近，啟用「吉姆•索普原住民族群未來中心」(Jim Thorpe Center for the Futures of Native Peoples)，這是一項強而有力的療癒與匡正行動。CIIS 是美國第一所聯邦政府在保留區外設立的寄宿學校，其成立宗旨為強迫同化原住民兒童與青少年，進而「抹殺印地安特質......拯救這些人」。
Center for the Futures of Native Peoples (CFNP) 執行主任 Amanda Cheromiah (KawaiKa-Laguna Pueblo) 表示：「昔日的學校試圖抹去我們的文化與身分認同，而在距離該舊址僅幾英里處，這個新空間將屹立不搖，見證我們的力量與蓬勃發展。」Amanda Cheromiah 的六名祖父母都曾是 CIIS 的學生。
