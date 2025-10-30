Un regalo de 20 millones de $ crea el Centro Jim Thorpe en Dickinson College, marcando un cálculo poderoso con la historia del internado indio

Dickinson College

Oct 30, 2025, 07:59 ET

CARLISLE, Pensilvania, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En un poderoso acto de curación y recuperación, Dickinson College dedicará el Jim Thorpe Center for the Futures of Native Peoples cerca del sitio de la antigua Carlisle Indian Industrial School (CIIS), el primer internado federal fuera de LAS reservas fundado con la intención de "matar al indio... salvar al hombre" mediante la asimilación forzada de niños y adultos jóvenes indígenas.

"A pocos kilómetros de los antiguos terrenos de un lugar que buscaba borrar nuestras culturas e identidades, el nuevo espacio será un testimonio de nuestra fuerza y presencia próspera", dice Amanda Cheromiah (KawaiKa-Laguna Pueblo), directora ejecutiva del Centro para el Futuro de los Pueblos Nativos (CFNP) y nieta de seis estudiantes DE CIIS.

Hecho posible a través de una donación de $ 20 millones del ex alumno y filántropo Samuel G. Rose, el edificio incluirá la Galería de Arte Samuel G. Rose '58, que celebra el arte indígena y representa la mayor inversión artística en la historia de Dickinson. La galería elevará la colección de arte de Dickinson y mejorará sus programas académicos.

El centro rinde homenaje a Jim Thorpe (Wa-Tho-Huk), miembro de las naciones Sac y Fox y Potawatomi, que asistió a los CIIS. Thorpe se destacó en los deportes, ganó medallas de oro olímpicas y jugó fútbol y béisbol profesional, pero era mucho más que un atleta. Thorpe se comprometió a sí mismo y a sus recursos con el avance de los pueblos nativos.

El proyecto refleja el trabajo de Dickinson confrontando sus vínculos históricos con las IIC, que operaron en Carlisle desde 1879 hasta 1918. La universidad ahora alberga el archivo digital más completo del mundo de materiales de IIC y estableció la CFNP en 2023 con el apoyo de la Fundación Mellon.

El equipo de diseño está dirigido por Richard Olaya, AIA, de O Z Collaborative como arquitecto de registro y Johnpaul Jones, FAIA, de Jones +Jones como arquitecto de diseño. Johnpaul Jones, de ascendencia choctaw, cherokee y galesa y uno de los fundadores de Jones + Jones Architects and Landscape Architects, fue uno de los principales diseñadores del Museo Nacional de Indios Americanos del Smithsonian y el primer arquitecto nativo americano honrado con la Medalla Nacional de Humanidades.

Rose, una promotora de bienes raíces y la benefactora más importante de Dickinson, ha contribuido con más de $ 100 millones a la universidad, incluidos obsequios que apoyan becas, iniciativas del campus y adquisiciones de arte.

