Die 133. Canton Fair: Hochwertige Lebensqualität durch geniale chinesische Fertigung definiert

GUANGZHOU, China, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Die 133. China Import- und Exportmesse („Canton Fair", „Fair"), die kürzlich in Guangzhou eröffnet wurde, präsentiert hochwertige, geniale Fertigungsprodukte. Auf der Canton Fair werden diese Haushalts- und Badezimmerprodukte mit praktischen Funktionen, einzigartigem Design und verschiedenen internationalen Standardzulassungen auf globale Käufer treffen und an Verbraucher in vielen Ländern verkauft.

Tangshan Imex Industrial Co., Ltd. („IMEX"), eines der ersten Import- und Exportunternehmen, das sich auf die Baustoff- und Sanitärindustrie spezialisiert hat, hat eine neue Generation von wandhängenden Toiletten mit Drehspülung auf den Markt gebracht, die auf der Erkenntnis der unterschiedlichen individuellen Bedürfnisse der weltweiten Verbraucher in Bezug auf Zweckmäßigkeit, Ästhetik und Qualität von Haushaltsprodukten beruht. Ausgestattet mit einer neuen Generation von Rotationsspülungen löst dieses Produkt das Problem der lauten Spülgeräusche herkömmlicher Spültoiletten grundlegend.

„Der beständige Erfindungsgeist ist einer der Schlüsselfaktoren dafür, dass sich unsere Produkte in der ganzen Welt gut verkaufen", sagte Qin Ming, Vizepräsident von IMEX. „Ausgestattet mit wissenschaftlichen und strengen Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollsystemen haben unsere Produkte die Zertifizierungen der Europäischen Union CE, der nordamerikanischen CUPU, Australiens, Südkoreas, Saudi-Arabiens und anderer internationaler Märkte erhalten."

IMEX hofft, durch mehr hochwertige Produkte, die sowohl innovativ als auch qualitativ hochwertig sind, den Verbrauchern weltweit weiterhin neue Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Lebensqualität zu bieten und gleichzeitig den Einfallsreichtum chinesischer Produkte für jedermann spürbar zu machen.

Shanghai Sun House International Trading Co., Ltd. („Sun House"), eine Marke für Sanitärartikel, die seit 18 Jahren stark im Export von Sanitärprodukten tätig ist, ist ebenfalls eines der hochwertigen Unternehmen, die sich am Kanton beteiligen Messe seit vielen Jahren. Auf der Canton Fair stellte das Unternehmen eine Multifunktionsdusche vor, ein weiteres geniales Designprodukt, das verschiedene Funktionen wie Duschen, Massieren, medizinische Steinfilterung und Druckbeaufschlagung in der Dusche integriert und den Benutzern ein neues, raffiniertes und komfortables Duscherlebnis bietet.

„Wir halten am Konzept des Einfallsreichtums fest und aktualisieren die Produktionstechnologie ständig. Wir wollen nicht nur den täglichen Bedarf der Verbraucher weltweit decken, sondern auch mit mehr hochwertigen Produkten die Lebensqualität der Menschen verbessern", sagte Janet Zhang, General Manager von Sun House.

Mit der Wiederaufnahme der Offline-Ausstellung der Canton Fair werden auf dieser internationalen Handelsplattform noch mehr geniale Exponate präsentiert, um mehr Verbrauchern auf der ganzen Welt innovative Produkte näher zu bringen.

