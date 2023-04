La 133e Foire de Canton : une qualité de vie haut de gamme définie par l'ingéniosité de la fabrication chinoise

GUANGZHOU, Chine, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- La 133e Foire d'importation et d'exportation de la Chine (« Foire de Canton », « la Foire »), a ouvert récemment ses portes à Guangzhou avec des produits de fabrication ingénieuse et de grande qualité qui brillent de mille feux. Grâce à la Foire de Canton, ces produits pour la maison et la salle de bain dotés de fonctions pratiques, de conceptions uniques et de diverses homologations de normes internationales seront présentés aux acheteurs mondiaux et seront vendus aux clients dans de nombreux pays.

Tangshan Imex Industrial Co., Ltd. (« IMEX »), l'une des premières entreprises d'importation et d'exportation spécialisées dans les matériaux de construction et les industries sanitaires, a lancé une nouvelle génération de toilettes suspendues avec une structure de chasse d'eau rotative basée sur la compréhension des différents besoins individuels des consommateurs mondiaux en matière de praticité, d'esthétique et de qualité des produits ménagers. Équipé d'une nouvelle génération de structure de chasse rotative, ce produit résout fondamentalement le problème du bruit de chasse énorme des toilettes classiques.

« L'esprit d'ingéniosité est l'un des facteurs clés pour que nos produits se vendent bien partout dans le monde, a déclaré Qin Ming, vice-président d'IMEX. Équipés de systèmes scientifiques et rigoureux d'assurance et de contrôle de la qualité, nos produits ont obtenu les certifications de l'Union européenne CE, d'Amérique du Nord CUPU, d'Australie, de Corée du Sud, d'Arabie saoudite et d'autres marchés internationaux. »

IMEX espère qu'en proposant davantage de produits haut de gamme innovants et de qualité, elle continuera d'offrir de nouveaux choix aux consommateurs du monde entier pour améliorer leur qualité de vie tout en permettant à tous de ressentir l'ingéniosité des produits chinois.

Shanghai Sun House International Trading Co., Ltd. (« Sun House »), une marque de produits sanitaires très impliquée dans l'exportation de produits sanitaires depuis 18 ans, est également l'une des entreprises de haute qualité qui participent à la Foire de Canton depuis de nombreuses années. Lors de cette foire de Canton, elle a présenté une douche multifonctionnelle, qui est un autre produit au design ingénieux intégrant diverses fonctions : la douche, le massage, la filtration des pierres médicales et la pressurisation dans la douche. Elle offre ainsi aux utilisateurs une nouvelle expérience de douche plus raffinée et confortable.

« Nous défendons le concept d'ingéniosité et mettons constamment à jour la technologie de production. Tout en répondant aux besoins quotidiens des consommateurs du monde entier, nous espérons également utiliser davantage de produits de haute qualité pour améliorer la qualité de vie de chacun », a déclaré Janet Zhang, directrice générale de Sun House.

Profitant de l'occasion pour relancer l'exposition hors ligne de la Foire de Canton, d'autres produits plus ingénieux seront présentés par l'intermédiaire de cette plateforme de commerce international, ce qui permettra aux produits innovants de toucher plus de consommateurs du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2055505/image_5003628_39879958.jpg

