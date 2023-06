Die 17. EU-China-Messe findet am 30. Juni in Chengdu, China statt

CHENGDU, China, 27. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die 17. EU-China Business and Technology Cooperation Fair findet vom 30. Juni bis zum 1. Juli 2023 im Centre for China-Europe Cooperation in Chengdu statt. Die Messe wird gemeinsam von der Chinesischen Internationalen Handelskammer (CCPIT) und der Europäischen Handelskammer in China ausgerichtet und gemeinsam von dem Unterausschuss der CCPIT in Chengdu, dem Managementkomitee der Hi-Tech-Industrieentwicklungszone Chengdu und der Internationalen Handelskammer Chengdu organisiert. Unter dem Motto „Challenge, Opportunity, Integration, Development" (Herausforderung, Chance, Integration, Entwicklung) wird die Messe eine umfassende Plattform für Diskussionen über die Förderung einer vertieften Zusammenarbeit in den Bereichen Handel und Investitionen zwischen China und der EU bieten.

Auf der Messe finden eine Eröffnungszeremonie und zahlreiche weitere Ereignisse statt, unter anderem ein Gipfeltreffen über die Europäisch-Chinesische Zusammenarbeit im Zeitalter der digitalen Wirtschaft und die zweite China-EU-Kooperationskonferenz für geografische Angaben. Gleichzeitig finden die Ausstellung für Produkte mit geografischen Angaben zwischen China und der EU und die Schweizer Berufsbildungsmesse statt. Die EU-China-Messe konzentriert sich auf die Probleme der globalen Lieferketten, den Herausforderungen bei multinationalen Unternehmensinvestitionen und andere Herausforderungen aus der Praxis und zielt darauf ab, den Dialog und die Zusammenarbeit im Wirtschafts- und Handelsbereich zwischen China und Europa weiter zu vertiefen, gemeinsam neue Möglichkeiten für die Entwicklung des Handels zwischen China und Europa zu erkunden und gemeinsam ein neues Kapitel in der chinesisch-europäischen Zusammenarbeit in Wirtschaft und Handel aufzuschlagen. Mehr als 2.000 Vertreter, darunter Funktionäre, Experten, Wissenschaftler und Unternehmer aus China und Europa, werden in einer Kombination aus Online- und Präsenzveranstaltungen miteinander kommunizieren, sich austauschen und zusammenarbeiten und sich auf Themen wie den wirtschaftlichen Hintergrund und die Trends in China und Europa, die berufliche Bildung und die digitale Wirtschaft konzentrieren.

In den letzten Jahren hat Chengdu sich aktiv in die "Belt and Road"-Initiative integriert und diese unterstützt, indem es bedeutende Chancen wie die umfassende strategische Partnerschaft zwischen China und Europa ergriffen ha Bis 2022 hat Chengdu ein Gesamtimport- und -Exportvolumen von 834,64 Milliarden RMB erreicht und das bei einer Wachstumsrate von 1,6 %, wobei das Import- und Exportvolumen mit der Europäischen Union 120,97 Milliarden RMB betrug, wodurch die EU zu einem der drei wichtigsten Handelspartner von Chengdu wurde.

Mit ihrer offenen Haltung lädt die Stadt Chengdu Geschäftsleute aus der ganzen Welt dazu ein, an der Messe teilzunehmen und sich in Chengdu über Kooperationsmöglichkeiten zu informieren und sich auszutauschen. Der Organisationsausschuss wird eine hochwertigere Plattform und einen besseren Service sowie konkretere und effizientere Kooperationsmöglichkeiten bieten, um die „Chengdu Opportunities" der chinesisch-europäischen Zusammenarbeit in Wirtschaft und Handel zu teilen.

Webseite: www.eucnfair.org.cn

