La 17e Foire UE-Chine se tiendra le 30 juin à Chengdu, en Chine

CHENGDU, Chine, 28 juin 2023 /PRNewswire/ -- La 17e édition du Salon de coopération commerciale et technologique UE-Chine se tiendra au Centre de coopération Chine-Europe de Chengdu du 30 juin au 1er juillet 2023. La foire sera accueillie conjointement par la Chambre de commerce internationale de Chine et la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine, et coorganisée par le Sous-conseil du CCPIT de Chengdu, le Comité de gestion de la zone de développement industriel de haute technologie de Chengdu et la Chambre de commerce internationale de Chengdu. Placée sous le thème « Défi, opportunité, intégration, développement », la foire fournira une plateforme complète de discussions sur la promotion d'une coopération approfondie en matière de commerce et d'investissement entre la Chine et l'UE.

La foire accueillera une cérémonie d'ouverture et de nombreuses activités, notamment le sommet sur la coopération UE-Chine à l'ère de l'économie numérique, la deuxième conférence de coopération Chine-UE sur les indications géographiques, etc. Parallèlement, l'exposition des produits d'indication géographique Chine-UE et l'exposition sur l'enseignement et la formation professionnelle en Suisse seront présentées. Axée sur les dilemmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale, les difficultés auxquelles se heurtent les investissements des entreprises multinationales et d'autres défis du monde réel, la foire UE-Chine vise à approfondir le dialogue et la coopération dans le domaine économique et commercial entre la Chine et l'Europe, à explorer conjointement de nouvelles possibilités de développement commercial entre la Chine et l'Europe et à travailler ensemble pour ouvrir un nouveau chapitre de la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Europe. Plus de 2 000 représentants, dont des fonctionnaires, des experts, des universitaires et des entrepreneurs de Chine et d'Europe, établiront des communications, des échanges et une coopération dans le cadre d'une combinaison d'événements en ligne et hors ligne, autour de thèmes tels que le contexte et les tendances économiques de la Chine et de l'Europe, l'enseignement professionnel et l'économie numérique.

Ces dernières années, Chengdu a activement intégré l'initiative « Belt and Road » et l'a servie, en saisissant des opportunités majeures telles que le partenariat stratégique global entre la Chine et l'Europe. En 2022, Chengdu a atteint un volume total d'importations et d'exportations de 834,64 milliards de yuans, avec un taux de croissance de 1,6 %, dont un volume d'importations et d'exportations avec l'Union européenne de 120,97 milliards de yuans, ce qui fait de l'UE l'un des trois principaux partenaires commerciaux de Chengdu.

Dans un esprit d'ouverture, Chengdu accueille chaleureusement les acteurs du monde des affaires pour qu'ils participent à la foire, explorent les possibilités de coopération à Chengdu et échangent des points de vue à ce sujet. Le comité d'organisation fournira une plate-forme et des services de meilleure qualité, ainsi que des possibilités de coopération plus précises et plus efficaces afin de faire connaître les « opportunités qu'offre Chengdu » pour la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Europe.

website: www.eucnfair.org.cn

SOURCE Chengdu International Chamber of Commerce