DIE 29. WELTGASKONFERENZ (WGC2025) MARKIERT DEN EINJÄHRIGEN COUNTDOWN MIT EINER EXKLUSIVEN VERANSTALTUNG IN PEKING, CHINA

LONDON und BEIJING, 23. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Heute markiert die World Gas Conference 2025 (WGC2025) einen bedeutenden Meilenstein, indem sie ein Jahr bis zu der mit Spannung erwarteten Veranstaltung in Beijing, China, vom 19. bis 23. Mai 2025 bekannt gibt. Aus diesem Anlass fand eine exklusive Countdown-Veranstaltung zum ersten Jahr im China National Convention Center in Peking statt. Der Präsident und der Generalsekretär der Internationalen Gasunion (IGU), der Präsident von Eurogas, und andere führende Vertreter der Branche nahmen an der Veranstaltung teil und hielten Reden vor Energiefachleuten aus aller Welt.

Die gemeinsam von der IGU, Beijing Gas und Beijing Capital Group Exhibitions & Events (BCGEE) organisierte WGC2025-Countdown-Veranstaltung und das IGU Gas Industry's Development Forum brachten mehr als 400 Branchenpioniere und Energieexperten aus globalen Industrieverbänden, Think Tanks, Forschungseinrichtungen und führenden Energieunternehmen zusammen. Darüber hinaus wurden Tausende von Teilnehmern per Live-Streaming zugeschaltet.

Madam Li Yalan äußerte sich begeistert: "Wir freuen uns sehr, mit dieser exklusiven Veranstaltung in Peking ein Jahr vor der WGC2025 zu feiern. Diese prestigeträchtige Konferenz und Ausstellung verspricht, Spannung, Leidenschaft und Vorfreude zu entfachen. Wir freuen uns darauf, führende Persönlichkeiten zusammenzubringen, um kritische Themen zu diskutieren, Kontakte zu knüpfen und den Weg für eine nachhaltige Zukunft zu ebnen".

"Die einjährige Countdown-Veranstaltung ist der wichtigste Auftakt in China für die WGC2025, und diese alle drei Jahre stattfindende Flaggschiff-Veranstaltung der IGU wird als erste Weltgaskonferenz, die in China stattfindet, Geschichte schreiben. Erwartet werden über 30.000 Teilnehmer aus mehr als 70 Ländern und Regionen aus verschiedenen Gas- und Energiesektoren, darunter politische Entscheidungsträger, Führungskräfte aus der Wirtschaft, Entscheidungsträger, Kunden, Nichtregierungsorganisationen, Medien und Finanzfachleute. Auf der Konferenz werden über 500 Redner in etwa 100 Sitzungen während eines 4-tägigen Programms unter dem Thema Energising a Sustainable Future sprechen. Die IGU blickt auf eine über 90-jährige Geschichte zurück, und diese führende Gas- und Energieveranstaltung wird Chinas weltweit führendes Wachstumspotenzial im Bereich Erdgas präsentieren", fügte Frau Li hinzu.

Im Rahmen der einjährigen Countdown-Veranstaltung fand das Entwicklungsforum der IGU-Gasindustrie statt, auf dem Experten ihre Erkenntnisse und Ansichten zu Gas und Energie im Zusammenhang mit dem Klimawandel, der Energiewende und Energieinvestitionen aus globaler und regionaler Sicht austauschten. Sie betonten, dass Erdgas als sauberer und effizienter Energieträger auch in Zukunft eine entscheidende Rolle im Energiesystem spielen wird. Die Integration von Erdgas und erneuerbaren Energiequellen wurde als eine wichtige Entwicklungsrichtung für die Branche hervorgehoben. Darüber hinaus betonten sie die Notwendigkeit von Investitionen in die nachhaltige Entwicklung der globalen Gasindustrie, die Bedeutung einer beschleunigten kohlenstoffarmen Transformation und die Notwendigkeit einer weiteren Stärkung der Methanemissionskontrolle.

Der Tag umfasste auch eine Eröffnungszeremonie für die Registrierung, die Vorstellung von Rednern und Sponsoren sowie die Ankündigung von Ausstellern, die einen Einblick in die aufschlussreichen und bahnbrechenden Diskussionen und Networking-Möglichkeiten gaben. Die WGC2025 ist stolz darauf, eine beeindruckende Reihe von Rednern ankündigen zu können, darunter DAI Houliang von der China National Petroleum Corporation und PetroChina, S.E. Saad Sherida AL-KAABI vom Staat Katar und QatarEnergy, LI Yalan von der IGU, FU Chengyu vom China International Council for Promotion of Multinational Corporations, Michael LEWIS von Uniper, SUN Xiansheng von der International Society for Energy Transition Studies (ISETS), Andrea STEGHER von SNAM und der IGU, LI Junfeng von der China Energy Research Society (CERS) und dem National Center for Climate Change Strategy and International Cooperation (NCSC), Sarah BAIRSTOW von Mexico Pacific und HUANG Weihe von der Chinesischen Akademie für Ingenieurwesen, die alle unschätzbare Erkenntnisse und Fachwissen in die Konferenz einbrachten. Prominente Sponsoren wie CNPC, SINOPEC und CNOOC unterstreichen ihr Engagement für die Förderung des globalen Gas- und Energiesektors.

Der WGC2025 verspricht ein authentisches, hochkarätiges Erlebnis, das unvergleichliche Networking-Möglichkeiten innerhalb der globalen Gas- und Energiebranche bietet. Mehr als 300 Unternehmen aus dem Energiebereich werden ihre Innovationen im China National Convention Center Phase 2 vorstellen und eine Plattform bieten, um kritische Themen zu diskutieren, Kontakte zu knüpfen und den Weg für eine nachhaltige Zukunft zu ebnen.

Die Aufforderung zur Einreichung von Kurzfassungen läuft bereits, und Teilnehmer aus der ganzen Welt sind eingeladen, in Peking einen Vortrag zu halten und an vorderster Front an der globalen Gasdiskussion teilzunehmen. Darüber hinaus ist die Anmeldung geöffnet und bietet den Delegierten die Möglichkeit, sich eine Eintrittskarte für eines der renommiertesten Treffen der weltweiten Gas- und Energiebranche zu sichern. Weitere Informationen finden Sie unter www.wgc2025.com

Kontakt:

Julia Blundell

Medienpartnerschaften, Marketing & PR, WGC2025

E-Mail: [email protected]