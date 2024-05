LA 29E WORLD GAS CONFERENCE (WGC2025) MARQUE UN COMPTE À REBOURS D'UN AN AVEC UN ÉVÉNEMENT EXCLUSIF À PÉKIN, EN CHINE

LONDRES et PÉKIN, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la 2025 World Gas Conference (WGC2025) marque une étape importante, annonçant un an avant l'événement très attendu qui se tiendra à Pékin, en Chine, du 19 au 23 mai 2025. Pour marquer cette occasion, un compte à rebours exclusif d'un an a été organisé au Centre national des congrès de Chine à Pékin. Le président et le secrétaire général de l'Union internationale du gaz (IGU), le président d'Eurogas et d'autres leaders de l'industrie ont assisté à l'événement et prononcé des discours devant des professionnels de l'énergie du monde entier.

Organisé conjointement par l'IGU, Beijing Gas et Beijing Capital Group Exhibitions & Events (BCGEE), le compte à rebours d'un an de la WGC2025 et le forum de développement de l'industrie gazière d'IGU ont réuni plus de 400 pionniers de l'industrie et professionnels de l'énergie issus d'associations industrielles mondiales, des groupes de réflexion, des instituts de recherche et des entreprises du secteur de l'énergie de premier plan. En outre, des milliers de participants ont participé en ligne grâce à la diffusion en direct.

Mme Li Yalan a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Nous sommes ravis de marquer un an avant la WGC2025 avec cet événement exclusif à Pékin. Cette conférence et exposition prestigieuse promet de susciter l'enthousiasme, la passion et l'anticipation. Nous sommes impatients de réunir les dirigeants pour discuter des questions critiques, établir des liens et ouvrir la voie à un avenir durable. »

« Le compte à rebours d'un an marque le prélude le plus important de la WGC2025 en Chine et cet événement phare triennal présenté par l'IGU passera à l'histoire en tant que toute première World Gas Conference qui se tiendra en Chine. Nous attendons plus de 30 000 participants de plus de 70 pays et régions de divers secteurs du gaz et de l'énergie, y compris des décideurs politiques, des chefs d'entreprise, des décideurs, des clients, des ONG, des médias et des professionnels de la finance. La conférence accueillera plus de 500 intervenants dans environ 100 sessions réparties sur un programme de quatre jours, sur le thème Énergiser un avenir durable. Avec plus de 90 ans d'histoire d'IGU, cet événement majeur consacré au gaz et à l'énergie mettra en valeur le leadership mondial de la Chine en matière de potentiel de croissance du gaz naturel », a ajouté Mme Li.

Le compte à rebours d'un an a été marqué par le Forum du développement de l'industrie gazière de l'IGU, au cours duquel des experts ont partagé leurs idées et leurs points de vue sur le gaz et l'énergie dans le contexte du changement climatique, de la transition énergétique et des investissements énergétiques d'un point de vue mondial et régional. Ils ont souligné que le gaz naturel, en tant que source d'énergie propre et efficace, continuera à jouer un rôle crucial dans le futur système énergétique. L'intégration du gaz naturel et des ressources énergétiques renouvelables a été soulignée comme une orientation clé du développement pour l'industrie. En outre, ils ont souligné la nécessité d'investir dans le développement durable de l'industrie gazière mondiale, l'importance d'accélérer la transformation à faible émission de carbone et la nécessité de renforcer davantage le contrôle des émissions de méthane.

La journée a également été marquée par une cérémonie d'ouverture des inscriptions, le dévoilement des intervenants et des sponsors, et des annonces des exposants, offrant un aperçu des discussions perspicaces et pionnières et des possibilités de réseautage. La WGC2025 est fière d'annoncer une liste impressionnante d'intervenants, dont DAI Houliang de China National Petroleum Corporation et PetroChina, S.E. Saad Sherida AL-KAABI de l'État du Qatar et QatarEnergy, LI Yalan de l'IGU, FU Chengyu du Conseil international chinois pour la promotion des multinationales, Michael LEWIS d'Uniper, SUN Xiansheng de la Société internationale pour les études sur la transition énergétique (ISETS), Andrea STEGHER de SNAM et l'IGU, LI Junfeng de la Société chinoise de recherche en énergie (CERS) et le National Center for Climate Change Strategy and International Cooperation (NCSC), Sarah BAIRSTOW de Mexico Pacific et HUANG Weihe de l'Académie chinoise d'ingénierie, apportant chacun des connaissances et une expertise inestimables à la conférence. Des sponsors de premier plan tels que CNPC, SINOPEC et CNOOC soulignent leur engagement à faire progresser le secteur mondial du gaz et de l'énergie.

La WGC2025 promet une expérience authentique et de premier ordre, offrant des opportunités de réseautage inégalées au sein de l'industrie mondiale du gaz et de l'énergie. Plus de 300 entreprises liées à l'énergie présenteront leurs innovations au China National Convention Center Phase 2, offrant une plateforme pour discuter des questions critiques, établir des liens et ouvrir la voie à un avenir durable.

Avec l'appel à résumés en cours, les participants du monde entier sont invités à prendre la parole à Pékin et à être à l'avant-garde de la conversation mondiale sur le gaz. En outre, les inscriptions sont ouvertes, offrant aux délégués la possibilité d'obtenir leur laissez-passer pour l'un des rassemblements les plus prestigieux de l'industrie mondiale du gaz et de l'énergie. Pour plus d'informations, consultez www.wgc2025.com