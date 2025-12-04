Die 31. FASHION SOURCE und SS26 SHENZHEN ORIGINAL FASHION WEEK sind erfolgreich zu Ende gegangen

SHENZHEN, China, 4.Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am 21. November 2025 endeten FASHION SOURCE und die SHENZHEN ORIGINAL FASHION WEEK erfolgreich im Shenzhen Convention and Exhibition Center.

Die doppelte IP-Zusammenarbeit von "1 Beschaffungsmesse und 1 Modewoche" lud 600 hochkarätige Aussteller aus der Textil- und Bekleidungsindustrie ein, die Faser-, Garn-, Stoff-, Accessoire-, Herstellungs-, Strick- und Designermarken abdeckten, und zog über 45 000 Besucher von Handelsmarken, E-Commerce, Fabriken, Großhändlern, Händlern, Einkaufszentren, Geschäften, Designern, Verbänden, MCNs und KOLs an. 30 Marken präsentierten ihre neuesten Modedesigns auf dem Laufsteg.

Der Matchmaking-Service unterstützte die Lieferantenaussteller bei der Kommunikation mit Marken wie Marisfrolg, Koradior, eifini, SONG OF SONG, MEILLEUR MOMENT, ELLE ACTIVE, ELLASSAY, NAERSI, 3COLOUR, Unica, EXCEPTION, NAERSILING, NEXY.CO, AUM, PEACEBIRD, MY TENO, SEIFINI, KSSS, ZHUCHONGYUN, Krizia, ibudu, LEISURE, JEANSWEST, Tonlion, MT, CADIDL, MAXRIENY, EACHWAY, AM, ou., BBLLUUEE, EITI, EIN und weitere. Der Dienst erhielt positives Feedback von Lieferanten und Marken.

Die Fachforen dieser Ausstellung dienten als Denkanstoß und brachten erfolgreich über 87 führende Vertreter der Branche zu ausführlichen Gesprächen über Modetrends, Modeprodukte mit immateriellem Kulturerbe, E-Commerce-Kanäle, Anwendungen künstlicher Intelligenz für die Mode, nachhaltige Lösungen und Entwicklung sowie Sport und Lifestyle zusammen. Gemeinsam erkundeten sie die Zukunft der Branche mit zukunftsweisenden Perspektiven.

Drei große Gipfeltreffen hatten jeweils unterschiedliche Schwerpunkte:

Der China Apparel Supply Chain Summit stand unter dem Motto "Echo Universe" und warb für den Aufbau eines neuen Paradigmas der Markenkoexistenz.

Das Gipfeltreffen für Innovation und nachhaltige Entwicklung in der asiatischen Modeindustrie stand unter dem Motto "Calibrating Issues and Building Closed Loops" (Kalibrierung von Themen und Aufbau von Kreisläufen), um die zirkuläre Transformation der asiatischen Modeindustrie voranzutreiben.

Die Artificial Intelligence Application Conference mit dem Thema "Intelligent Textiles, A New Era" analysierte die praktische Umsetzung von KI in der gesamten Lieferkette.

Diese drei Dimensionen ergaben zusammen einen gemeinsamen Weg für die chinesische Bekleidungsindustrie in Bezug auf intelligente Innovation, nachhaltige Entwicklung und globale Integration.

Die 32. FASHIONSOURCE und die AW26 SHENZHEN ORIGINAL FASHION WEEK wurden offiziell für den 15. bis 17. April 2026 angesetzt und werden weiterhin im Shenzhen Convention and Exhibition Center stattfinden. Künftig wird sich die Branche auf bestimmte Bereiche konzentrieren, z. B. auf die kollaborative Innovation innerhalb der Lieferkette, die tiefgreifende Integration der Zusammenarbeit zwischen Industrie, Hochschulen und Forschung sowie die Ausweitung der grenzüberschreitenden E-Commerce-Kanäle. Durch praktische Maßnahmen wird sie den Wandel und die Modernisierung kontinuierlich vorantreiben und der chinesischen Modeindustrie einen dauerhaften Impuls geben.