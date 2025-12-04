La 31e FASHION SOURCE et la SS26 SHENZHEN ORIGINAL FASHION WEEK se sont achevées avec succès.

SHENZHEN, Chine, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 21 novembre 2025, FASHION SOURCE et la SHENZHEN ORIGINAL FASHION WEEK se sont achevés avec succès au Shenzhen Convention and Exhibition Center.

La double collaboration IP "1 exposition sur l'approvisionnement et 1 semaine de la mode" a invité 600 exposants de haute qualité des industries du textile et de l'habillement couvrant les fibres, les fils, les tissus, les accessoires, la fabrication, le tricot et les marques de créateurs ; et a attiré plus de 45 000 visites de marques commerciales, e-commerce, usines, grossistes, commerçants, centres commerciaux, magasins, créateurs, associations, MCNs et KOLs. 30 marques ont présenté leurs dernières créations de mode.

Le service de mise en relation a permis aux exposants fournisseurs d'établir une communication avec des marques telles que Marisfrolg, Koradior, eifini, SONG OF SONG, MEILLEUR MOMENT, ELLE ACTIVE, ELLASSAY, NAERSI, 3COLOUR, Unica, EXCEPTION, NAERSILING, NEXY.CO, AUM, PEACEBIRD, MY TENO, SEIFINI, KSSS, ZHUCHONGYUN, Krizia, ibudu, LEISURE, JEANSWEST, Tonlion, MT, CADIDL, MAXRIENY, EACHWAY, AM, ou, BBLLUUEE, EITI, EIN et plus encore. Le service a reçu des réactions positives de la part des fournisseurs et des marques.

Les forums professionnels de cette exposition ont servi de moteur de réflexion, rassemblant avec succès plus de 87 leaders de l'industrie pour des dialogues approfondis sur les tendances de la mode, les produits de la mode avec le patrimoine culturel immatériel, les canaux de commerce électronique, les applications de l'intelligence artificielle pour la mode, les solutions et le développement durables, ainsi que les sports et le style de vie. Les participants ont exploré l'avenir du secteur avec des perspectives tournées vers l'avenir.

Trois grands sommets ont été organisés, chacun avec des objectifs distincts :

Le sommet de la chaîne d'approvisionnement de l'habillement en Chine, , dont le thème est "Echo Universe", a préconisé la construction d'un nouveau paradigme de coexistence des marques.

Le sommet sur l'innovation et le développement durable de l'industrie de la mode en Asie s'est concentré sur le thème "Calibrer les enjeux et construire des boucles fermées", afin de favoriser la transformation circulaire de l'industrie de la mode en Asie.

La conférence sur l'application de l'intelligence artificielle, qui avait pour thème "Textiles intelligents, une nouvelle ère", a analysé la mise en œuvre pratique de l'intelligence artificielle dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

Ces trois dimensions ont résonné ensemble, traçant collectivement une voie de collaboration pour l'industrie chinoise de l'habillement en matière d'innovation intelligente, d'évolution durable et d'intégration mondiale.

La 32e édition de FASHIONSOURCE et l'AW26 SHENZHEN ORIGINAL FASHION WEEK ont été officiellement programmées du 15 au 17 avril 2026 et continueront à se tenir au Shenzhen Convention and Exhibition Center. À l'avenir, l'industrie se concentrera sur des domaines spécifiques tels que l'innovation collaborative au sein de la chaîne d'approvisionnement, l'intégration approfondie de la collaboration entre l'industrie, les universités et la recherche, et l'expansion des canaux de commerce électronique transfrontaliers. Grâce à des mesures pratiques, elle fera progresser en permanence la transformation et la modernisation, insufflant un élan durable à l'industrie chinoise de la mode.