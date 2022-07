Die Access Bank UK Ltd - auf dem Weg in die Zukunft

Nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführers Jamie Simmonds: „Wir sind eine Bank, deren Wachstum auf der Stärke der Kundenbeziehungen beruht. Dies ermöglicht es uns, innovative Produkte und Finanzlösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Wir haben Büros im Herzen der Londoner City, in Dubai und Lagos. Wir investieren in erheblichem Umfang in die Gewinnung, Bindung und Entwicklung professioneller Mitarbeiter, um sicherzustellen, dass die Kunden immer mit einem Experten zu tun haben, der mit ihren geschäftlichen und persönlichen finanziellen Bedürfnissen vertraut ist; die Grundlage unseres Geschäfts ist das Beziehungsmanagement"

Die soziale Verantwortung der Unternehmen, die ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Auswirkungen herstellt, spielt eine Schlüsselrolle für das Wachstum der Bank. Die Bank hat trotz der Einschränkungen durch die Telearbeit weiter in ihre Mitarbeiter investiert und ist stolz darauf, dass sie mit dem Platin-Zertifikat von Investors in People ausgezeichnet wurde. Die Gruppe beteiligt sich aktiv an Schulprojekten, Partnerschaften mit Kinderhilfsorganisationen und der Initiative Save a Life. Der Access Bank Cup ist Teil der Spendensammlung, die die Bank in Zusammenarbeit mit Fifth Chukker für UNICEF durchführt, insbesondere für Bildungsprojekte im Norden Nigerias. Es ist der Höhepunkt eines Programms von Polowettbewerben in ganz Nigeria und in Südafrika. Seit Beginn der UNICEF/Access Bank-Initiative wurden Schulen in Kaduna wiederaufgebaut und mehr als 8000 Schüler in der Ausbildung gehalten. Gleichzeitig wurden neue Schulgebäude und ein Gebäude für Computerkenntnisse in einer sichereren und freundlicheren Schulumgebung errichtet. Die Gemeinden in der Umgebung der Schulen werden mit Bohrlöchern für Wasser, Näh- und Schleifmaschinen unterstützt, um Arbeitsplätze zu sichern und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu fördern.

Herbert Wigwe, geschäftsführender Direktor der Access Holdings PLC und Vorsitzender von The Access Bank UK Ltd: „Die Erfolge der Access Bank UK Ltd. waren ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Bankengruppe zur größten nigerianischen Bank in Bezug auf Vermögenswerte und Kundenstamm und haben unseren Kurs für die Zukunft festgelegt. Unsere fortgesetzte Unterstützung der Fifth Chukker - UNICEF-Initiative spiegelt unser Selbstverständnis als Akteur des Wandels in Nigeria und Afrika wider, der durch verantwortungsvolle Geschäftspraktiken, soziale Initiativen und Rücksicht auf die Umwelt zur sozioökonomischen Entwicklung beitragen kann. Wir suchen weiterhin nach Möglichkeiten, um mehr Ressourcen für die Unterstützung der Kinder bereitstellen zu können. Wir sind Teil der Gemeinschaft und sollten als solcher ihr Wohlergehen unterstützen

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1860628/Access_Bank_UK.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/946980/Access_Bank_Logo.jpg

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Peter Walker

+44 (0)7836 223513

[email protected]

SOURCE The Access Bank UK Ltd