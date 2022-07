The Access Bank UK Ltd - tracer la voie de l'avenir

Jamie Simmonds, PDG et directeur général, a déclaré : « Nous sommes une banque dont la croissance est alimentée par la force de nos relations avec les clients. Cela nous permet de développer des produits et des solutions financières innovants pour nos clients. Nous avons des bureaux au cœur de Londres, à Dubaï et à Lagos. Nous investissons considérablement dans le recrutement, le maintien et le développement d'un personnel professionnel afin de faire en sorte que les clients aient toujours affaire à un expert qui connaît parfaitement leurs besoins financiers professionnels et personnels, la base de notre activité étant la gestion des relations. »

La responsabilité sociale des entreprises, qui permet de concilier l'impact économique, environnemental et social, joue un rôle essentiel dans la croissance de la banque. La banque a continué à investir dans son personnel malgré les contraintes du travail à distance et elle est fière de détenir la certification Platine du programme Investors in People. Le groupe participe activement à des projets scolaires, à des partenariats avec des agences de soutien à l'enfance et à l'initiative Save a Life. L'Access Bank Cup s'inscrit dans le cadre de sa collecte de fonds en partenariat avec Fifth Chukker pour l'UNICEF en faveur de projets éducatifs, en particulier dans le nord du Nigeria. Il s'agit du point culminant d'un programme de compétitions de polo à travers le Nigeria et en Afrique du Sud. Depuis que l'initiative UNICEF/Access Bank a été lancée, elle a permis de reconstruire des écoles à Kaduna et de scolariser plus de 8 000 élèves. Parallèlement, de nouveaux établissements scolaires et un centre d'initiation à l'informatique ont été construits dans un environnement scolaire plus sûr et plus convivial. Les communautés voisines des écoles sont aidées par la construction de puits d'eau et la distribution de machines à coudre et à meuler, afin de créer des emplois et de stimuler le développement économique et social.

Herbert Wigwe, directeur général du groupe Access Holdings PLC et président de The Access Bank UK Ltd, a ajouté : « Le succès de The Access Bank UK Ltd a été une étape importante dans le développement du groupe bancaire dans la plus grande banque nigérienne en ce qui concerne les actifs et la base de clients, et a tracé la voie de l'avenir. Notre soutien continu à l'initiative Fifth Chukker - UNICEF reflète notre vision du rôle que nous jouons en tant qu'agent de changement au Nigeria et en Afrique, qui peut contribuer à instituer un développement socio-économique par le biais de pratiques commerciales responsables, d'initiatives sociales et de considérations environnementales. Nous continuons à chercher des moyens pour que davantage de ressources soient consacrées au soutien des enfants. Nous faisons partie de la communauté et, à ce titre, nous devons contribuer à son bien-être. »

