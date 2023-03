Als Teil der Sustainable Investment Strategy (nachhaltigen Anlagestrategie) des Unternehmens leiten die aktualisierten Grundsätze die aktiven Bemühungen von PSP Investments als langfristiger Investor, zu einem besseren langfristigen Risiko-/Ertragsprofil des Gesamtfonds beizutragen, indem Engagement und Abstimmungsaktivitäten genutzt werden, um die Praktiken der Unternehmen in Bezug auf den Klimawandel und deren Offenlegung zu verbessern.

MONTRÉAL, 22. März 2023 /PRNewswire/ -- PSP Investments hat seine Corporate Governance- und Proxy Voting-Grundsätze ("Grundsätze") aktualisiert und darin seine Ansichten zu bestimmten Finanz- und Nachhaltigkeitsfragen dargelegt. In den Grundsätzen wird den Vorständen und Verwaltungsräten der Unternehmen, in die PSP Investments investiert, dargelegt, wie PSP Investments in Angelegenheiten, die den Aktionären vorgelegt werden, voraussichtlich abstimmen wird. Außerdem werden die Ansichten des Unternehmens zu wichtigen Finanz- und Nachhaltigkeitsfragen, einschließlich solcher, die sich auf solide Governance-Praktiken und den Klimawandel beziehen, mitgeteilt.

Die aktualisierten Grundsätze verstärken bestehende Schwerpunktbereiche wie die Zusammensetzung und Effektivität des Rates und vermitteln unsere Erwartungen an den Umgang mit dem Klimawandel, indem sie bestimmte Praktiken erläutern, die mit der Climate Strategy Roadmap und der aktualisierten Sustainable Investment Policy von PSP Investments in Einklang stehen.

"Unsere Climate Strategy Roadmap leitet uns dazu an, unser Kapital und unseren Einfluss zu nutzen, um den Übergang zu weltweiten Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu unterstützen", sagte Herman Bril, Managing Director und Head of Sustainability & Climate Innovation. "Mit der Aktualisierung unserer Grundsätze setzen wir unsere Strategie um und nutzen das Proxy Voting, um Unternehmenspraktiken zu fördern, die sich mit dem Klimawandel befassen, Übergangspläne unterstützen und zur langfristigen Performance der Unternehmen, in die wir investieren, beitragen."

Zu den wichtigsten klimabezogenen Aspekten der aktualisierten Grundsätze gehören die folgenden:

Von den Verwaltungsräten wird erwartet, dass sie sicherstellen, dass klimabezogene Risiken und Chancen in ihre Strategie und ihre Geschäftstätigkeit integriert werden.

Von den Unternehmen wird erwartet, dass sie ihren Ansatz zur Bewältigung klimabezogener Risiken und Chancen transparent darstellen. Als Unterstützer der Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures (Taskforce für klimabezogene Finanzinformationen) ermutigt PSP Investments die Unternehmen, auf der Grundlage dieses Rahmens über den Klimawandel zu berichten, und unterstützt im Allgemeinen Aktionärsanträge, die auf eine verbesserte Offenlegung klimabezogener Informationen abzielen.

PSP Investments wird Unternehmen ermutigen, die Glaubwürdigkeit ihrer Umstellungsbemühungen zu erhöhen, und erwartet eine solide klimabezogene Governance-Struktur, Rechenschaftspflicht für die Überwachung der Klimaverpflichtungen, einen auf die Klimawissenschaft abgestimmten Umstellungsplan und eine verbesserte Offenlegung von entscheidungsrelevanten Informationen.

PSP Investments wird von Fall zu Fall und in Abhängigkeit von der Eigentümerposition Prioritäten setzen, um seine Ansichten über den globalen Übergang zu Netto-Null-Emissionen zu artikulieren und um festzustellen, ob das Management in der Lage und bereit ist, seine klimabezogenen Managementpraktiken zu verbessern. Für den Fall, dass die Räte die physischen und transformationsbedingten Auswirkungen des Klimawandels nicht angemessen berücksichtigen und keine wirksamen Managementpläne als Reaktion auf diese Risiken entwickeln und offenlegen, beabsichtigt PSP Investments, aus Gründen der Rechenschaftspflicht gegen die Vorstände zu stimmen, um den langfristigen, nachhaltigen Wert zu erhalten.

"Unsere aktualisierten Grundsätze sind zwar in erster Linie für börsennotierte Unternehmen gedacht, aber sie besagen auch, dass wir sie, wenn wir es für angemessen halten, als Richtschnur für unseren Umgang mit Portfoliounternehmen bei unseren Direktinvestitionen auf dem privaten Markt anwenden", fügte Bril hinzu.

PSP Investments ist bestrebt, seine Grundsätze regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren, um einen Best-in-Class-Ansatz zu gewährleisten, der den sich entwickelnden Märkten und den besten Praktiken der Unternehmensführung Rechnung trägt. Unsere Sustainable Investment Policy und unsere Grundsätze für Corporate Governance und Proxy Voting können Sie hier einsehen.

Informationen zu PSP Investments

Das Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) ist mit einem verwalteten Nettovermögen von 230,5 Mrd. USD (Stand: 31. März 2022) einer der größten kanadischen Verwalter von Rentenanlagen. Es verwaltet ein diversifiziertes globales Portfolio, das sich aus Anlagen in den Bereichen Kapitalmärkte, Private Equity, Immobilien, Infrastruktur, natürliche Ressourcen und Kreditanlagen zusammensetzt. PSP Investments wurde 1999 gegründet und verwaltet und investiert die ihm von der kanadischen Regierung übertragenen Beträge für die Pensionspläne des öffentlichen Dienstes, der kanadischen Streitkräfte, der Royal Canadian Mounted Police und der Reserve Force. Der Hauptsitz von PSP Investments befindet sich in Ottawa, die Hauptgeschäftsstelle in Montréal und Niederlassungen sind in New York, London und Hongkong. Weitere Informationen finden Sie unter investpsp.com oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Medienkontakt: Maria Constantinescu, PSP Investments, Telefon: (514) 218-3795 | 1 844 525 3795, E-Mail: [email protected]

SOURCE PSP Investments