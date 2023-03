Os Princípios de Governança Corporativa e Votação por Procuração atualizados do PSP Investments refletem um impulso maior para lidar com as mudanças climáticas e a execução da Estratégia Climática

Como parte da Estratégia de Investimento Sustentável da empresa, os Princípios atualizados orientam os esforços de propriedade ativa do PSP Investments como investidores de longo prazo para contribuir para um melhor perfil de risco/retorno de longo prazo do fundo total, usando atividades de engajamento e votação para melhorar as práticas e divulgações de mudanças climáticas das empresas.

MONTREAL, 22 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O PSP Investments atualizou seus Princípios de Governança Corporativa e Votação por Procuração ("Princípios"), comunicando sua visão sobre determinados assuntos financeiros e de sustentabilidade. Os Princípios descrevem aos conselhos de administração e diretores das empresas investidas como o PSP Investments provavelmente votará em questões submetidas aos acionistas e comunicará as opiniões da empresa sobre importantes questões financeiras e de sustentabilidade, incluindo aquelas relacionadas a práticas sólidas de governança e mudanças climáticas.

Os Princípios atualizados reforçam as áreas de foco existentes, como composição e eficácia do conselho, e comunicam nossas expectativas para lidar com as mudanças climáticas, explicando determinadas práticas que estariam alinhadas com o Roteiro de Estratégia Climática do PSP Investments e a Política de Investimento Sustentável atualizada.

"Nosso Roteiro de Estratégia Climática nos orienta a usar nosso capital e influência para apoiar a transição para emissões globais líquidas zero até 2050", disse Herman Bril, diretor-geral e chefe de sustentabilidade e inovação climática. "Ao atualizar nossos Princípios, estamos executando nossa estratégia, usando a votação por procuração para promover práticas corporativas que abordam as mudanças climáticas, apoiam planos de transição e contribuem para o desempenho de longo prazo das empresas nas quais investimos".

Os principais aspectos relacionados ao clima dos Princípios atualizados incluem o seguinte:

Espera-se que os conselhos de administração assegurem que os riscos e oportunidades relacionados ao clima sejam integrados à sua estratégia e operações.

Espera-se que as empresas sejam transparentes sobre sua abordagem para lidar com riscos e oportunidades relacionados ao clima. Como apoiador da força-tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima, o PSP Investments incentiva as empresas a relatar sobre mudanças climáticas usando essa estrutura e, em geral, apoia propostas de acionistas que buscam divulgações aprimoradas relacionadas ao clima.

O PSP Investments incentivará as empresas a aumentar a credibilidade de seus esforços de transição e espera uma sólida estrutura de governança relacionada ao clima, responsabilidade pela supervisão dos compromissos climáticos, um plano de transição alinhado com a ciência climática e divulgação aprimorada de informações úteis para decisões.

Caso a caso, e dependendo de sua posição de propriedade, o PSP Investments priorizará compromissos para articular suas opiniões sobre a transição global para emissões líquidas zero e para determinar se a administração tem capacidade e disposição para melhorar suas práticas de gestão relacionadas ao clima. Quando os conselhos de administração falham em demonstrar consideração adequada dos impactos físicos e relacionados à transição das mudanças climáticas e em desenvolver e divulgar planos de gestão eficazes em resposta a esses riscos, o PSP Investments pretende votar contra os diretores para fins de responsabilidade para preservar o valor sustentável de longo prazo.

"Embora nossos Princípios atualizados sejam destinados principalmente a empresas de capital aberto, eles também afirmam que, quando considerado apropriado, os aplicamos para orientar nosso envolvimento com empresas de portfólio em nossos investimentos diretos no mercado privado", acrescentou Bril.

O PSP Investments se esforça para revisar e atualizar regularmente seus Princípios, garantindo uma abordagem de excelência que reflita os mercados em evolução e as melhores práticas de governança corporativa. Nossa Política de Investimento Sustentável e nossos Princípios de Governança Corporativa e Votação por Procuração podem ser consultados aqui.

Sobre o PSP Investments

O Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) é um dos maiores gestores de investimentos em pensões do Canadá, com US$ 230,5 bilhões de ativos líquidos sob gestão em 31 de março de 2022. Ele gerencia um portfólio global diversificado composto por investimentos em mercado de capitais, private equity, imobiliário, infraestrutura, recursos naturais e investimentos de crédito. Fundado em 1999, o PSP Investments administra e investe os valores que lhe são transferidos pelo Governo do Canadá para os planos de pensão do Serviço Público Federal, das Forças Armadas Canadenses, da Polícia Montada Real Canadense e da Força de Reserva. Com sede em Ottawa, o PSP Investments tem seu escritório principal em Montreal e escritórios em Nova York, Londres e Hong Kong. Para mais informações, acesse investpsp.com ou siga-nos no Twitter e no LinkedIn.

Contato para a imprensa: Maria Constantinescu, PSP Investments, Tel.: (514) 218-3795 | 1 844 525 3795, E-mail: [email protected]

