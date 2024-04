Die alternativen Kraftstofftechnologien von Westport können eine wichtige Rolle bei der Erfüllung der verschärften europäischen Dekarbonisierungsziele für schwere Nutzfahrzeuge spielen

H 2 HPDITM, unsere kosteneffiziente, leistungsstarke Lösung zur Förderung der Klimaneutralität im Bereich der schweren Nutzfahrzeuge, wird für viele Lkw-Konfigurationen die ZEV-Klassifizierung erlangen können

VANCOUVER, BC, 11. April 2024 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. („Westport" oder das „Unternehmen") (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT), ein führender Anbieter von fortschrittlichen alternativen Kraftstoffsystemen und -komponenten für die globale Transportindustrie, begrüßt die jüngste Einigung zwischen den europäischen Gesetzgebern über die Senkung der CO 2 -Emissionen im Schwerlastverkehr der Europäischen Union (EU). Die Regulierungsvereinbarung legt überarbeitete CO 2 -Emissionsminderungsziele für neue schwere Nutzfahrzeuge von Erstausrüstern (OEM) fest: 45 Prozent bis 2030, 65 Prozent bis 2035 und 90 Prozent bis 2040 im Vergleich zu einer Ausgangsbasis von 2019. Dabei wird sichergestellt, dass bestehende innovative Technologien erhalten bleiben. Diese Emissionsminderungsziele lassen den Erstausrüstern ein gewisses Maß an Flexibilität, um sie mit einer Reihe von Lösungen zur CO 2 -Reduzierung zu erfüllen, darunter kohlenstoffarme Kraftstoffe, Wasserstoffverbrennung, Brennstoffzellen und batterieelektrische Technologien. Emissionsfreie Fahrzeuge (ZEV) sind ein zentrales Element dieser CO 2 -Vorschriften und die H 2 HPDI-Kraftstoffsystemlösung von Westport ist mit dem ZEV-Grenzwert von 3 g CO 2 /t-km kompatibel.

„Als einer der Hauptlieferanten von Wasserstoff- und anderen alternativen Kraftstoffsystemlösungen werden wir durch die überarbeiteten CO 2 -Emissionsstandards der EU für schwere Nutzfahrzeuge ermutigt", sagte Dan Sceli, Geschäftsführer von Westport Fuel Systems. „Diese neuen Normen spiegeln ehrgeizige Dekarbonisierungsziele wider, die durch eine Mischung aus neuen und aktuellen Fahrzeug- und Kraftstoffsystemtechnologien, wie sie Westport im Portfolio hat, erreicht werden können, und machen gleichzeitig den Weg frei für künftige Investitionen in die besten und erschwinglichsten Lösungen zur Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs."

Nadège Leclercq, leitender Direktor für Regierungsbeziehungen und Marktentwicklung, fügte hinzu: „Mit der Festsetzung der Gesamtziele für die Reduzierung von CO 2 der Fahrzeugflotte und der Änderung des Schwellenwerts für emissionsfreie Fahrzeuge auf 3 g CO 2 /t-km hat der EU-Gesetzgeber sowohl den OEMs als auch ihren Kunden ein gewisses Maß an Flexibilität eingeräumt, um den Weg zur Dekarbonisierung weiter zu beschreiten. Diese Flexibilität ist in einem Verkehrssektor, der einer Vielzahl von betrieblichen Anforderungen gerecht werden muss, dringend erforderlich. Wir bedauern zwar, dass es keinen Mechanismus gibt, der die Vorteile erneuerbarer Kraftstoffe berücksichtigt, aber die Ausweitung der Fahrzeugflotte, die in der Lage ist, diese kohlenstoffarmen Kraftstoffe, einschließlich Biomethan, zu nutzen, ist unerlässlich, um echte CO 2 -Reduzierungen im gesamten Sektor der schweren Nutzfahrzeuge zu erreichen."

Die Lösungen von Westport für saubere Mobilität sind für eine Vielzahl von emissionsfreien Fahrzeugen mit Wasserstoffkraftstoffsystemen und -komponenten sowohl für Verbrennungsmotoren (ICE) als auch für Brennstoffzellenanwendungen (FC) konzipiert:

H 2 HPDI ™ Kraftstoffsystem - hocheffiziente Wasserstoff-ICE-Technologie, die es ermöglicht, mit einer Vielzahl von Lkw-Konfigurationen den ZEV-Grenzwert von 3 g CO 2 /t-km einzuhalten

- hocheffiziente Wasserstoff-ICE-Technologie, die es ermöglicht, mit einer Vielzahl von Lkw-Konfigurationen den ZEV-Grenzwert von 3 g CO /t-km einzuhalten Motormanagementsysteme für Ottomotoren - entwickelt für Einstoff-Wasserstoffverbrennungsmotoren, die laut gesetzlicher Definition zu den ZEV-Technologien zählen

- entwickelt für Einstoff-Wasserstoffverbrennungsmotoren, die laut gesetzlicher Definition zu den ZEV-Technologien zählen Wasserstoff-Komponenten für Kraftstoffdruckmanagement und -regelung - ein Portfolio von Komponenten, die heute auf dem wachsenden Markt für Wasserstoff-Brennstoffzellen- und ICE-Fahrzeuge kommerziell eingesetzt werden

„Unsere aktuellen Produkte und innovativen Technologien unterstützen die langfristige Dekarbonisierung, indem sie die CO 2 -Emissionen in verschiedenen Anwendungsbereichen effizient verringern und damit sowohl Umweltvorteile als auch Kosteneffizienz bieten", sagte Scott Baker, Vizepräsident für Global Engineering bei Westport Fuel Systems. „Fortschrittliche Produkte, wie unser LNG-HPDI-Kraftstoffsystem, das heute auf der Straße eingesetzt wird, haben in den vergangenen Jahren zusammen mit einem zunehmenden Anteil an Biomethan zu wachsenden CO 2 -Reduktionen im Bereich der schweren Nutzfahrzeuge in Europa geführt und werden dies in den kommenden Jahrzehnten weiterhin tun. Sie werden durch eine wachsende Palette von Wasserstoffprodukten ergänzt."

Es gibt noch viel zu tun, wenn der kommerzielle Transportsektor seinen Weg in eine nachhaltigere Zukunft mit grüner Energie fortsetzen will. Westport ist bestrebt, mit EU-Gesetzgebern, Erstausrüstern und Fuhrparks gleichermaßen zusammenzuarbeiten, um zuverlässige Lösungen zu entwickeln, die die geforderten Dekarbonisierungsziele erfüllen und auf die individuellen Anwendungs- und Betriebsanforderungen zugeschnitten sind.

Informationen zu Westport Fuel Systems

Bei Westport Fuel Systems treiben wir Innovationen voran, um ein saubereres Morgen zu ermöglichen. Wir sind ein führender Anbieter von fortschrittlichen Kraftstoffversorgungskomponenten und -systemen für saubere, kohlenstoffarme Kraftstoffe wie Erdgas, erneuerbares Erdgas, Propan und Wasserstoff für die globale Transportbranche. Unsere Technologie bietet die für Transportanwendungen erforderliche Leistung und Kraftstoffeffizienz sowie Umweltvorteile, die dem Klimawandel und den Herausforderungen der städtischen Luftqualität entgegenwirken. Mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und Niederlassungen in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika betreuen wir unsere Kunden in mehr als 70 Ländern mit führenden globalen Transportmarken. Bei Westport Fuel Systems denken wir zukunftsorientiert. Weitere Informationen finden Sie auf www.wfsinc.com.

