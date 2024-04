Les technologies de carburants alternatifs de Westport peuvent jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs européens renforcés de décarbonisation des véhicules lourds

H 2 HPDITM, notre solution rentable et performante pour soutenir la neutralité climatique dans le secteur de la mobilité des poids lourds, sera en mesure d'atteindre la classification VZE pour de nombreuses configurations de camions

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 12 avril 2024 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. (« Westport » ou la « Société ») (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT), un fournisseur leader de systèmes et de composants de carburant alternatifs avancés pour l'industrie mondiale du transport, salue le récent accord entre les législateurs européens concernant la réduction des émissions de CO 2 dans le secteur du transport routier des poids lourds de l'Union européenne (UE). L'accord réglementaire fixe des objectifs révisés de réduction des émissions de CO 2 des entreprises pour les nouveaux véhicules lourds des fabricants d'équipement d'origine (OEM) à 45 % d'ici 2030, 65 % d'ici 2035 et 90 % d'ici 2040 par rapport à la base de référence de 2019, tout en veillant à préserver les technologies innovantes existantes. Ces objectifs de réduction des émissions laissent aux OEM une certaine marge de manœuvre pour se conformer à la réglementation en utilisant un éventail de solutions de réduction de CO 2 , notamment les carburants à faible teneur en carbone, la combustion de l'hydrogène, les piles à combustible et les batteries électriques. Les véhicules zéro émission (VZE) sont un élément central de cette réglementation sur le CO 2 , et la solution de système de carburant H 2 HPDI de Westport est compatible avec le seuil VZE de 3gCO 2 /ton-km.

« En tant que fournisseur clé de solutions de systèmes à hydrogène et autres carburants alternatifs, nous sommes encouragés par les normes d'émissions de CO 2 révisées de l'UE pour les véhicules lourds », a déclaré Dan Sceli, directeur général de Westport Fuel Systems. « Ces nouvelles normes reflètent des objectifs ambitieux de décarbonisation qui peuvent être atteints en utilisant un mélange de technologies nouvelles et actuelles pour les véhicules et les systèmes de carburant, telles que celles du portefeuille de Westport, tout en ouvrant la voie pour encourager les investissements futurs dans les solutions les plus efficaces et les plus abordables pour décarboniser le transport lourd. »

Nadège Leclercq, directrice principale des relations gouvernementales et du développement des marchés, a ajouté : « En établissant les objectifs globaux de réduction des émissions de CO 2 du parc, en révisant le seuil des véhicules à zéro émission à 3gCO 2 /ton-km, le législateur de l'UE a ajouté un certain degré de flexibilité pour que les OEM et leurs clients puissent continuer à progresser sur la voie de la décarbonisation. Cette flexibilité est indispensable dans un secteur des transports qui doit répondre à un large éventail d'exigences opérationnelles. Bien que nous regrettions l'absence d'un mécanisme permettant de prendre en compte les avantages des carburants renouvelables, il est impératif d'élargir le parc de véhicules capables d'utiliser ces carburants à faible teneur en carbone, y compris le biométhane, pour parvenir à une véritable réduction des émissions de CO 2 dans le secteur des véhicules lourds. »

Les solutions de mobilité propre de Westport sont conçues pour un ensemble diversifié de véhicules zéro émission avec des systèmes et des composants à hydrogène pour les moteurs à combustion interne (ICE) et les applications à pile à combustible (FC), notamment :

Système de carburant H 2 HPDI ™ : technologie ICE à hydrogène à haut rendement permettant à un large éventail de configurations de camions de respecter le seuil VZE de 3gCO 2 /ton-km

: technologie ICE à hydrogène à haut rendement permettant à un large éventail de configurations de camions de respecter le seuil VZE de 3gCO /ton-km Systèmes de gestion du moteur pour les moteurs à allumage commandé : conçus pour les moteurs ICE à hydrogène monocarburant qui sont classés comme une technologie VZE par définition réglementaire

: conçus pour les moteurs ICE à hydrogène monocarburant qui sont classés comme une technologie VZE par définition réglementaire Composants hydrogène pour la gestion et la régulation de la pression du carburant : un portefeuille de composants utilisés commercialement aujourd'hui sur le marché en pleine croissance des véhicules à pile à combustible et à moteur ICE à hydrogène

« Nos produits actuels et nos technologies innovantes soutiennent la décarbonisation à long terme en réduisant efficacement les émissions de CO 2 dans différentes applications, offrant à la fois des avantages environnementaux et une bonne rentabilité », a déclaré Scott Baker, vice-président de l'ingénierie mondiale pour Westport Fuel Systems. « Les produits de pointe, comme notre système de carburant GNL HPDI en circulation aujourd'hui, utilisés avec une part croissante de biométhane, ont ces dernières années et continueront dans les décennies à venir à fournir des réductions croissantes de CO 2 au secteur des véhicules lourds en Europe et seront complétés par une gamme croissante de produits à base d'hydrogène. »

Il reste encore du travail à faire pour que le secteur du transport commercial poursuive sa progression vers un avenir plus durable grâce aux énergies vertes. Westport s'engage à collaborer avec les législateurs européens, les OEM et les parcs pour créer des solutions fiables qui répondent aux objectifs de décarbonisation et qui sont adaptées aux besoins uniques des applications et des opérations.

À propos de Westport Fuel Systems

Chez Westport, nous favorisons l'innovation pour un avenir plus propre. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de composants et de systèmes avancés de distribution de carburant pour les combustibles propres et à faible teneur en carbone, tels que le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable, le propane et l'hydrogène, destinés à l'industrie des transports mondiale. Notre technologie offre les performances et le rendement énergétique requis par les applications de transport, ainsi que les avantages environnementaux qui permettent de relever les défis du changement climatique et de la qualité de l'air en milieu urbain. Basés à Vancouver, au Canada, et présents en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, nous servons nos clients dans plus de 70 pays avec des marques mondiales de premier plan dans le domaine des transports. Chez Westport, nous pensons à l'avenir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wfsinc.com .

Relations avec les médias de Westport, Tél. : + 1 604-718-1992, e-mail : [email protected] ; Relations avec les investisseurs de Westport, Tél. : + 1 604-718-2046, e-mail : [email protected]