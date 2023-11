DIE AUGMENTED-REALITY-LÖSUNG VON HONEYWELL STELLT DIE WEICHEN FÜR UNKOMPLIZIERTE WEIHNACHTSEINKAUFSERLEBNISSE

Die Lösung unterstützt Unternehmen mithilfe modernster Technologie bei der Optimierung von Abläufen, der Steigerung der Mitarbeiterproduktivität und der Bereitstellung reibungsloser Einkaufsoptionen

CHARLOTTE, N.C., 28. November 2023 /PRNewswire/ -- Angesichts der bevorstehenden Haupteinkaufszeit werden Lösungen, die das Kundenerlebnis verbessern und die Entscheidungsfindung beschleunigen, immer wichtiger. Um die Abläufe und die Effizienz im Einzelhandel zu optimieren, hat Honeywell (Nasdaq: HON) heute die neueste Version seiner leistungsstarken Barcode-Dekodierungssoftware SwiftDecoder™ vorgestellt, die das Einkaufen erleichtert und für ein reibungsloses Einkaufserlebnis sorgt.

SwiftDecoder wird von Unternehmen weltweit eingesetzt, um täglich Millionen von Barcodes zu scannen, und verwandelt kamerafähige Geräte in effiziente Barcode-Scanner, die eine schnelle und genaue Datenerfassung ermöglichen. Einzelhändler können die Augmented-Reality-Plug-ins der Software nahtlos in die Anwendungen für Mitarbeiter und Kunden im Geschäft integrieren. Diese Integration steigert die Produktivität, indem sie das Scannen von Regaletiketten und die visuelle Einblendung von Grafiken und Informationen als Overlay auf dem Bildschirm ermöglicht. Dies ist von Vorteil für die Mitarbeiter in den Geschäften, die den Lagerbestand verwalten und die Genauigkeit der Preisauszeichnung sicherstellen, sowie für die Kunden, die nach Angebotsinformationen und Nährwertangaben suchen, und trägt zu einem reibungslosen Erlebnis an der Kasse bei.

"SwiftDecoder ermöglicht es Einzelhändlern, innovative Anwendungen zu entwickeln, die den Kundenkontakt revolutionieren", sagte David Barker, Präsident von Honeywell Productivity Solutions and Services. "Schnelle und reibungslose Bezahlvorgänge erhöhen nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondern verbessern auch die betriebliche Effizienz und ermöglichen es Unternehmen, ein zukunftsweisendes Einkaufserlebnis zu bieten. Mit der Technologie von Honeywell werden genaue Produktinformationen in Echtzeit an die Mitarbeiter als auch an die Kunden geliefert, was zu einer höheren Qualität der Kundeninteraktion führt. Diese Konvergenz von Technologie und Verbraucher-Empowerment trägt dazu bei, die Einzelhandelslandschaft umzugestalten, und verspricht eine Zukunft, in der ein reibungsloses, effizientes und bequemes Einkaufen die neue Norm ist."

Im Hinblick auf die bevorstehende Haupteinkaufszeit werden Lösungen, die das Kundenerlebnis verbessern und Kaufentscheidungen beschleunigen, von entscheidender Bedeutung sein. Mit Einkaufsoptionen wie "Click and Collect" und innovativen Optionen wie "Shop and Go" – bei denen die Kunden ihre Einkäufe im Geschäft abschließen können, ohne mit einem Mitarbeiter zu interagieren – bietet die Einführung von SwiftDecoder die Möglichkeit, einzigartige Einkaufserlebnisse zu schaffen, die Kunden zu Wiederholungskäufen bewegen. Das Marktforschungsunternehmen Gartner berichtet, dass die Kundenerfahrung 66% der Loyalität beeinflusst, mehr als Preis und Marke zusammen, und 94% der Verbraucher werden bei einer positiven Erfahrung mit größerer Wahrscheinlichkeit weitere Käufe tätigen.

Geringere Wartezeiten an der Kasse bedeuten, dass mehr Kunden in kürzerer Zeit bedient werden können, was wiederum das Gesamtumsatzpotenzial des Geschäfts erhöhen kann. Diese Technologie kann auch ein besseres Bestandsmanagement ermöglichen, indem Echtzeitdaten über die Beliebtheit und Verfügbarkeit von Produkten bereitgestellt werden, so dass die Unternehmen fundiertere Entscheidungen über die Lagerhaltung treffen können.

Die fortschrittlichen Bildverarbeitungsalgorithmen von SwiftDecoder können in vielen verschiedenen Geräten eingesetzt werden, darunter Mobiltelefone, Tablets, Computer, tragbare Scanner, Drohnen und Kioske, und für eine Vielzahl von Einzelhandels- und Logistikanwendungen.

Honeywell ist ein Pionier in der Barcode-Scanning-Industrie. Von der Erfindung des am häufigsten verwendeten Barcodes im Einzelhandel, in der Fertigung und im Gesundheitswesen (Code 39) bis hin zur Erfindung des Barcodes für die Abfertigung von Passagieren bei Flug- und Bahnreisen (Aztec 2D) hilft das Unternehmen Organisationen, ihre Effizienz zu steigern, die Produktivität zu erhöhen und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Das Unternehmen arbeitet weiterhin mit Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um neue Technologien bereitzustellen, die zur Transformation grundlegender Geschäftsprozesse beitragen. Für weitere Informationen zu den Einzelhandelslösungen von Honeywell besuchen Sie bitte sps.honeywell.com.

Honeywell ist ein integriertes Betreiberunternehmen, das ein breites Spektrum von Branchen und Regionen auf der ganzen Welt bedient. Unser Geschäft ist auf drei starke Megatrends ausgerichtet - Automatisierung, die Zukunft der Luftfahrt und die Energiewende - und wird durch unser Betriebssystem Honeywell Accelerator und die integrierte Softwareplattform Honeywell Connected Enterprise unterstützt. Als vertrauenswürdiger Partner helfen wir Organisationen, die schwierigsten und komplexesten Herausforderungen der Welt zu bewältigen. Wir bieten umsetzbare Lösungen und Innovationen, die dazu beitragen, die Welt intelligenter, sicherer und nachhaltiger zu machen. Für weitere Neuigkeiten und Informationen über Honeywell besuchen Sie bitte www.honeywell.com/newsroom.

