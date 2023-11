LA SOLUTION DE RÉALITÉ AUGMENTÉE DE HONEYWELL FACILITE LES ACHATS POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Cette solution permet aux entreprises de bénéficier d'une technologie de pointe pour rationaliser les opérations, augmenter la productivité des travailleurs et proposer des options d'achat fluides

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- À l'approche des fêtes de fin d'année, les solutions qui améliorent l'expérience des clients et accélèrent leurs décisions sont de plus en plus cruciales. Pour optimiser les opérations et l'efficacité des commerces de détail, Honeywell (Nasdaq: HON) a annoncé aujourd'hui la dernière version de son puissant logiciel de décodage de codes-barres SwiftDecoder™ , conçu pour faciliter les achats et contribuer à garantir une expérience de vente au détail fluide.

Utilisé par des entreprises du monde entier pour scanner des millions de codes-barres chaque jour, SwiftDecoder transforme les appareils dotés d'un appareil photo en lecteurs de codes-barres efficaces, pour une capture de données rapide et précise. Pour les détaillants, il intègre de manière transparente les plug-ins de réalité augmentée du logiciel dans les applications destinées aux associés des magasins et aux clients. Cette intégration stimule la productivité en permettant de scanner les étiquettes des rayons et de superposer visuellement des graphiques et des informations sur l'écran. Les employés des magasins peuvent ainsi gérer les stocks et s'assurer de l'exactitude des étiquettes de prix, tandis que les clients peuvent rechercher des informations promotionnelles et nutritionnelles, ce qui contribue à faciliter le passage en caisse.

« SwiftDecoder permet aux détaillants de créer des applications innovantes qui révolutionnent le parcours client, a déclaré David Barker, président des solutions et services de productivité chez Honeywell. Des caisses rapides et fluides augmentent non seulement la satisfaction des clients mais améliorent également l'efficacité opérationnelle, ce qui permet aux entreprises d'adopter une expérience d'achat avant-gardiste. Grâce à la technologie Honeywell, des informations précises et en temps réel sur les produits sont fournies à la fois aux employés et aux clients, ce qui permet d'améliorer la qualité des interactions avec ces derniers. Cette convergence de la technologie et de l'autonomisation des consommateurs contribue à remodeler le paysage de la vente au détail, promettant un avenir où le shopping fluide, efficace et pratique sera la nouvelle norme. »

À l'approche de la haute saison des achats, les solutions qui améliorent l'expérience des clients et accélèrent leurs décisions seront essentielles. Avec des options d'achat comme le « click and collect » et des options innovantes comme le « Shop and Go », qui permet aux consommateurs d'effectuer leurs achats en magasin sans interagir avec un vendeur, l'adoption de SwiftDecoder offre l'opportunité de créer des expériences d'achat uniques qui inciteront les consommateurs à revenir. Le cabinet d'études Gartner a indiqué que l'expérience client influence 66 % de la fidélité, soit plus que prix et la marque combinés, et que 94 % des consommateurs sont plus susceptibles de faire des achats futurs s'ils ont vécu une expérience positive.

La réduction des temps d'attente en caisse permet de servir plus de clients dans un laps de temps plus court, ce qui peut augmenter le potentiel de vente global du magasin. Cette technologie peut également faciliter une meilleure gestion des stocks en fournissant des données en temps réel sur la popularité et la disponibilité des produits, ce qui aide les entreprises à prendre des décisions plus éclairées en matière de stockage.

Les algorithmes avancés de traitement d'images de SwiftDecoder peuvent être utilisés sur de nombreux appareils différents, notamment des téléphones portables, des tablettes, des ordinateurs, des scanners portatifs, des drones et des kiosques pour toute une série d'applications de vente au détail et de logistique.

Honeywell est un pionnier dans le secteur de la lecture des codes-barres. Depuis l'invention du code-barres le plus utilisé dans le commerce de détail, la fabrication et les soins de santé (Code 39), jusqu'à l'invention du code-barres utilisé pour l'enregistrement des passagers des compagnies aériennes et ferroviaires (Aztec 2D), l'entreprise aide les entreprises à gagner en efficacité, à accroître leur productivité et à améliorer la satisfaction de leurs clients. Honeywell continue de collaborer avec des entreprises du monde entier pour mettre au point de nouvelles technologies qui contribuent à transformer les processus fondamentaux des entreprises. Pour en savoir plus sur les solutions Honeywell pour le commerce de détail, rendez-vous sur sps.honeywell.com .

Honeywell est une société d'exploitation intégrée au service d'un large éventail d'industries et de zones géographiques dans le monde entier. Notre activité est alignée sur trois grandes tendances, à savoir l'automatisation, l'avenir de l'aviation et la transition énergétique, étayées par notre système d'exploitation Honeywell Accelerator et notre plateforme logicielle intégrée Honeywell Connected Enterprise. En tant que partenaire de confiance, nous aidons les entreprises à relever les défis les plus difficiles et les plus complexes, en leur proposant des solutions et des innovations concrètes qui contribuent à rendre le monde plus intelligent, plus sûr et plus durable. Pour plus de nouvelles et d'informations sur Honeywell, veuillez consulter le site www.honeywell.com/newsroom.

Contact :

Whitney Ellis

[email protected]