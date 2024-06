Die bahnbrechende Innovation von MolecuLight erhält den besten Abstract auf der SAWC Spring 2024

TORONTO, 4. Juni 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., der weltweit führende Anbieter von Fluoreszenz-Imaging-Technologie für den Echtzeit-Nachweis von schädlichen Bakterien in der Wundversorgung, ist stolz darauf, eine bahnbrechende Studie unter der Leitung von Drs. Charles Andersen und Alisha Oropallo, mit dem Titel Enhancing Wound Care: The Synergistic Potential of Multi-modal Fluorescence and Thermal Imaging wurde auf dem renommierten Symposium for Advanced Wound Care (SAWC) Spring, das vom 14. bis 18. Mai 2024 in Orlando, FL, USA, stattfindet, mit dem Highest Scoring Abstract in der Case Series/Study Category ausgezeichnet.

Pioneering Innovation from MolecuLight Earns Best Abstract at SAWC Spring 2024

Der Abstract basiert auf der bahnbrechenden klinischen Forschung, die die kombinierte Funktionalität von Fluoreszenz- und Wärmebildgebung untersucht. Im Rahmen der Fallserie, die in der preisgekrönten Zusammenfassung vorgestellt wurde, haben die Drs. Andersen und Oropallo führen eine Wärmebildkomponente als synergetischen Partner für die Fluoreszenz-Wundbildgebung ein, die gemeinsam die Beurteilung von Wunden verbessert. Dieser kollaborative Ansatz erleichtert Entscheidungsprozesse in Echtzeit am Krankenbett.

Dr. Charles Andersen, Hauptautor der Studie, zeigte sich begeistert über die Anerkennung, die er auf dem Symposium für fortgeschrittene Wundversorgung erhielt. Er erklärte: "Diese Auszeichnung ist ein Beweis für die potenziellen Auswirkungen unserer Forschung auf die Weiterentwicklung der Wundversorgung. Durch die Integration von multimodalen Fluoreszenz- und Wärmebildtechnologien wollen wir die Art und Weise, wie medizinisches Fachpersonal Wunden beurteilt und behandelt, revolutionieren."

Anil Amlani, CEO von MolecuLight Inc., kommentierte den Erfolg der Studie und ihre Bedeutung für MolecuLight mit den Worten: "Wir sind Drs. Andersen und Oropallo und ihren Teams für die Art und Weise, wie sie diese neue Entwicklung aufgegriffen und die synergetische Partnerschaft von Fluoreszenz- und Wärmebildgebung für Wunden präsentiert haben. Dies spiegelt sicherlich ihre innovative Denkweise und ihr unermüdliches Interesse daran wider, erstklassige Lösungen für ihre Patienten zu finden." Er fährt fort: "Diese Anerkennung bei der SAWC unterstreicht unser Engagement für die Entwicklung von innovativen Lösungen, die es Klinikern ermöglichen, fundiertere Entscheidungen am Ort der Behandlung zu treffen. Wir freuen uns darauf, diese bahnbrechende Technologie auf den Markt zu bringen und die Ergebnisse für Patienten weltweit zu verbessern.

Über MolecuLight Inc. und seine Wundabbildungsgeräte

MolecuLight Inc. ist ein privates Unternehmen für medizinische Bildgebung mit weltweiter Präsenz, das die MolecuLight i:X® und DX™ Wundbildgebungsgeräte herstellt und vertreibt. Dies sind die einzigen Klasse II FDA-zugelassenen, CE-gekennzeichneten und von Health CanadazugelassenenPoint-of-Care-Bildgebungsgeräte für die Echtzeit-Erkennung von erhöhter bakterieller Belastung in Wunden. Sie bieten eine Echtzeit-Fluoreszenzdetektion von erhöhter bakterieller Belastung sowie eine genaue digitale Wundmessung, die durch starke klinische Evidenz unterstützt wird, einschließlich über 80 von Experten begutachtete Publikationen.

MolecuLight's Suite kommerzieller Geräte wird von führenden Wundversorgungseinrichtungen auf der ganzen Welt verwendet und beinhaltet das MolecuLight i:X® und DX™ Fluoreszenzbildgebungs- und digitale Wundmesssysteme. Zusammengenommen verbessern die von diesen Geräten gelieferten Informationen die Wundversorgungspraktiken und -ergebnisse in allen Versorgungseinrichtungen. MolecuLight-Verfahren, die in den Vereinigten Staaten durchgeführt werden, profitieren von einer verfügbaren, die zwei CPT®-Codes für die Arbeit des Arztes zur Durchführung vonfluorescence imaging for bacterial presence location, and load" und die Bezahlung der Einrichtung für Krankenhausambulanzen (HOPD) und ambulante chirurgische Zentren (ASC) durch eine Ambulatory Payment Classification (APC)-Zuweisung umfasst.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2428835/MolecuLight_Pioneering_Innovation_from_MolecuLight_Earns_Best_Ab.jpg