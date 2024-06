L'innovation pionnière de MolecuLight remporte le meilleur résumé au SAWC Spring 2024

TORONTO, 4 juin 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc. , leader mondial de la technologie d'imagerie par fluorescence pour la détection en temps réel des bactéries nuisibles dans le traitement des plaies, est fier d'annoncer une étude révolutionnaire menée par les Drs Charles Andersen et Alisha Oropallo, intitulée Enhancing Wound Care : Le potentiel synergique de la fluorescence multimodale et de l'imagerie thermique a reçu le résumé le mieux noté dans la catégorie Série de cas/Étude lors du prestigieux Symposium for Advanced Wound Care (SAWC) Spring, qui s'est tenu du 14 au 18 mai 2024 à Orlando, en Floride, aux États-Unis.

Le résumé est fondé sur une recherche clinique pionnière explorant la fonctionnalité combinée de l'imagerie par fluorescence et de l'imagerie thermique. Dans la série de cas présentée dans le résumé primé, les Drs Andersen et Oropallo présentent un composant d'imagerie thermique en tant que partenaire synergique de l'imagerie des plaies par fluorescence, améliorant collectivement l'évaluation des plaies. Cette approche collaborative facilite les processus de prise de décision en temps réel au chevet des patients.

Le Dr. Charles Andersen, auteur principal de l'étude, a exprimé son enthousiasme quant à la reconnaissance reçue lors du Symposium pour le traitement avancé des plaies. « Ce prix témoigne de l'impact potentiel de notre recherche sur l'avancement des pratiques de traitement des plaies. En intégrant des technologies de fluorescence et d'imagerie thermique multimodales, nous visons à révolutionner la façon dont les professionnels de la santé évaluent et gèrent les plaies."

Commentant le succès de l'étude et ses implications pour MolecuLight, Anil Amlani, PDG de MolecuLight Inc., a déclaré : « Nous sommes extrêmement reconnaissants aux Drs Andersen et Oropallo, ainsi qu'à leurs équipes, pour la façon dont ils ont adopté ce nouveau développement et présenté le partenariat synergique de la fluorescence et de l'imagerie thermique des plaies. Cela témoigne de leur esprit d'innovation et de leur intérêt constant pour la recherche de solutions de premier ordre pour leurs patients." Il poursuit : « Cette reconnaissance au SAWC souligne notre engagement à développer des solutions de pointe qui permettent aux cliniciens de prendre des décisions plus éclairées au point de service. Nous sommes impatients de commercialiser cette technologie transformatrice et d'améliorer les résultats pour les patients dans le monde entier."

À propos de MolecuLight Inc et de ses dispositifs d'imagerie des plaies

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale présente dans le monde entier qui fabrique et commercialise les dispositifs d'imagerie des plaies MolecuLight i:X® et DX™. Il s'agit des seuls dispositifs d'imagerie au point de service homologués par la FDA, certifiés CE et approuvés par Santé Canada pour la détection en temps réel d'une charge bactérienne élevée dans les plaies. Ils permettent de détecter en temps réel par fluorescence une charge bactérienne élevée ainsi que des capacités de mesure numérique précise des plaies, étayées par des preuves cliniques solides comprenant plus de 80 publications évaluées par des pairs .

La suite d'appareils commerciaux de MolecuLight est utilisée par les principaux établissements de soins des plaies dans le monde et comprend les systèmes d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et DX™ et de mesure numérique des plaies. Ensemble, les informations fournies par ces dispositifs améliorent les pratiques de traitement des plaies et les résultats dans tous les lieux de service. Les procédures MolecuLight réalisées aux États-Unis bénéficient d'un disponible qui comprend deux codes CPT® pour le travail des médecins afin d'effectuer une "imagerie par fluorescence pour la localisation de la présence bactérienne et la charge" et le paiement de l'installation pour le service ambulatoire ambulatoire (HOPD) et le centre chirurgical ambulatoire (ASC) grâce à une attribution de classification des paiements ambulatoires (APC).