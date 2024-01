Die Bank of America meldet Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2023

Die Bank of America gehört zu den führenden Finanzinstituten der Welt. Sie bietet Privatkunden, kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Großunternehmen eine breite Palette von Bank-, Anlage-, Vermögensverwaltungs- und anderen Finanz- und Risikomanagementprodukten und -dienstleistungen an. In den Vereinigten Staaten bietet das Unternehmen unübertroffenen Komfort und bedient rund 69 Millionen Verbraucher und kleine Unternehmen mit rund 3.800 Finanzzentren, 15.000 Geldautomaten und preisgekröntem digitalem Banking mit rund 57 Millionen verifizierten digitalen Nutzern. Die Bank of America ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Firmenkundengeschäft, Investmentbanking und Wertpapierhandel mit einer breiten Palette von Anlageklassen. Sie versorgt Unternehmen, Regierungen, Institutionen und Privatpersonen in aller Welt. Rund 4 Millionen Kleinunternehmen erhalten durch eine Reihe innovativer, benutzerfreundlicher Online-Produkte und -Dienstleistungen branchenführende Unterstützung von der Bank of America. Das Unternehmen betreut Kunden in den Vereinigten Staaten, ihren Territorien und in mehr als 35 Ländern. Die Aktie der Bank of America Corporation ist an der New York Stock Exchange (NYSE: BAC ) notiert.

