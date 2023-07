Die Bestrebungen von Guizhou in Sachen Umweltschutz

GUIYANG, China, 4. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Eine Nachrichtenmeldung von Huanqiu.com

Wujiang River Scenery of Huawu Village, Xinren Miao Township, Qianxi City, Guizhou Province

Die im Südwesten Chinas gelegene Provinz Guizhou gilt als die ,,Gebirgsparkprovinz" des Landes, da die Anzahl der natürlichen Weltkulturstätten hier landesweit an erster Stelle steht. Dennoch war dieses einladende ökologische Reiseziel einst ein „karges Land" mit stärkster Steinwüstenbildung. In den letzten Jahren hat Guizhou daran festgehalten, die beiden Grundlinien von Entwicklung und Ökologie einzuhalten und sich bemüht, neue Erfolge im Bereich des ökologischen Aufbaus zu erzielen. Dabei wurden viele Schwierigkeiten überwunden und lebendige Fußnoten für das harmonische Zusammenleben von Mensch und Natur geschrieben.

Glasklare Gewässer und begrünte Berge bereichern die schöne Landschaft

In Guizhou ist die Fläche der Getreideanbauflächen, die der Forstwirtschaft zurückgegeben wurden, weiterhin landesweit führend, die behandelte Steinwüstenfläche nimmt landesweit eine Spitzenposition ein, und die durchschnittliche jährliche Zunahme der Waldbedeckungsrate ist landesweit führend...

Um die strategische Positionierung als ,,Pioniergebiet der ökologischen Zivilisation," wie in dem Dokument unter der Nummer G.F.[2022] Nr. 2 dargelegt, tiefgreifend umzusetzen, hat Guizhou einen ,,Zeitplan" und ,,Aufgaben" für seinen ökologischen Aufbau festgelegt. Guizhou ist bestrebt, die Grundprinzipien der Entwicklung und der Ökologie aufrechtzuerhalten und behält seinen größten Vorteil, nämlich ein hervorragendes ökologisches Umfeld, in der Entwicklung und im Wettbewerb bei, während es gleichzeitig danach strebt, neue Errungenschaften im ökologischen Aufbau zu erzielen.

Am 30. Juli 2022 unterzeichneten die Regierung der Provinz und das Ministerium für Ökologie und Umwelt in Guiyang eine Kooperationsvereinbarung zur Errichtung des Vorreitergebiets der ökologischen Zivilisation. Diese sieht die volle Unterstützung von Guizhou bei der Förderung von umweltfreundlicher und kohlenstoffarmer Entwicklung vor. Zudem sollen Maßnahmen ergriffen werden, um relevante Umweltverschmutzungen zu bekämpfen, die natürliche Ökologie zu schützen, ökologische Systeme zu reformieren und das Eco Forum Global Guiyang abzuhalten.

Konsolidierung ökologischer Schutzschirme zum Schutz der Gewässer

Der Fluss Wujiang ist der Fluss Nr.1 in Guizhou und der größte Nebenfluss am Südufer des Oberlaufs des Jangtsekiang. In den vergangenen Jahren befand sich der Wujiang aufgrund seiner empfindlichen Ökologie und schwerwiegender Umweltprobleme zeitweise in einem ökologischen Alarmzustand. Auch das Dorf Huawu, das am Ufer des Flusses Liuchong am Oberlauf des Flusses Wujiang liegt, sah sich starker Bodenerosion und Trinkwasserproblemen, gravierenden Umwelt- und anderweitigen Problemen ausgesetzt.

Am 1. März 2023 trat die Verordnung zum Schutz des Flusses Wujiang in der Provinz Guizhou in Kraft. Sie enthält 85 Artikel in 11 Kapiteln, die die Pflichten der verschiedenen Abteilungen, Unternehmen und lokalen Behörden beim Schutz des Flusses, die Einrichtung eines Ausgleichssystems für den ökologischen Schutz, die Verbesserung des Risikomanagements für die ökologische Umwelt des Wujiang-Flusseinzugsgebiets und die wirksamen Maßnahmen für die Beseitigung von Notfällen betreffen; jeder Artikel wurde so gestaltet, dass er wirksam und umsetzbar bleibt, um eine starke und solide rechtliche Garantie für die Förderung des ökologischen Schutzes des Einzugsgebietes des Flusses Wujiang zu bieten.

Der institutionelle Rahmen trägt bedeutende Früchte. Mit einer Reihe von Maßnahmen wie der Umwandlung von Hängen in Terrassen, der Rückgabe von Getreideflächen an die Forstwirtschaft, dem Anbau wirtschaftlicher Obstbäume und dem Verbot der Aquakultur in Käfigen hat das Dorf Huawu einen umweltfreundlichen Weg eingeschlagen, der ökologische Landwirtschaft, Waldanbau und ökologischen Tourismus miteinander verbindet. Die Dorfbewohner beteiligten sich ebenfalls an den Branchen der ökologischen Fischerei, des Gemüse- und Obstanbaus sowie der Viehzucht und trugen so zur Verbesserung der ökologischen Qualität der Flüsse bei.

Bewahrung der umweltfreundlichen Entwicklung, um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern

Das Dorf Haique im Kreis Hezhang, Bijie war einst ein „weitläufig bekanntes" Ödland. Die abgeholzten Berge konnten nicht genügend Getreide und Gemüse für die dort lebenden Menschen produzieren und schwere Überschwemmungen bereiteten den Dorfbewohnern zusätzliche Sorgen. Dank mehr als drei Jahrzehnten harter Arbeit sind die einst kahlen Berge jetzt grün. Heute beträgt die Waldfläche des Dorfes 13.700 mu, der Waldanteil ist von 5 % auf 77,2 % gestiegen, und der wirtschaftliche Wert des Waldes beläuft sich auf 100 Millionen RMB. Im Jahr 2022 erhielt das Dorf Haique den zweiten Preis im Bereich nachhaltiger Forstwirtschaft in der Provinz. Dieses riesige Waldmeer verwandelt die ,,Luft" des Dorfes in Wohlstand in den Taschen der Dorfbewohner.

Anpflanzung von Bäumen und Rückführung von Getreideflächen in die Forstwirtschaft... Guizhou ist in Bewegung. Guizhou hat in den Jahren 2012 bis 2022 Waldflächen von 3,6 Millionen mu angepflanzt, wobei 3,58 Millionen mu Getreideflächen in die Forstwirtschaft zurückgeführt wurden. In der Zwischenzeit hat die bearbeitete Steinwüste in Guizhou eine Fläche von 13.100 km² erreicht, was einen bemerkenswerten Erfolg bei der ,,Begrünung" der Bergregionen darstellt.

Glasklare Gewässer und grüne Berge sind von unschätzbarem Wert. Durch harte Arbeit und Beharrlichkeit. Guizhou wird sich auch weiterhin als Vorreiter für den ökologischen Aufbau engagieren, die Verbesserung der ökologischen Zivilisation fördern und die ökologische Entwicklung weiter vorantreiben.

