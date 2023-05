Die bewährte Technologie zur Bevölkerungswarnung von Intersec treibt die globale Expansion voran

PARIS, 9. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Intersec, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Telekommunikations-Metadaten und Location Intelligence, unterstreicht die entscheidende Bedeutung von absolut zuverlässigen Öffentlichen Warnsystemen (Public Warning Systems, PWS) für die Sicherheit der Bürger. Das Engagement von Intersec für operative Exzellenz hat in nur zwei Jahren zu 25 neuen PWS-Referenzen geführt, die 164 Millionen zusätzliche Bürger abdecken.



Während der Umsetzungsphase führt Intersec in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und den Mobilfunkbetreibern systematisch technische Tests auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene durch, die durchweg erfolgreich verlaufen sind.

„Der erfolgreiche bundesweite Test der Cell-Broadcast-Technologie im Rahmen des „Warntags" 2022 hat die hohe Leistungsfähigkeit der Alarmierungslösung und die Professionalität des Partners bewiesen", Jochen Bockfeld, Director Common Services von O₂ Telefónica.

Operative Exzellenz spielt auch eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die Bürger in angemessener Weise zu informieren, ohne unnötige Panik oder Verwirrung zu stiften. Um menschliche und systembedingte Fehler zu vermeiden, enthält das Intersec PWS eine umfassende Reihe von Schutzmaßnahmen, darunter verschiedene Ebenen CAP-gestützter Benutzerauthentifizierung, Validierungsmechanismen, Systemredundanzmaßnahmen, laufende Gesundheitschecks der Plattform ...

„Frankreich hat sich für das ausgefeilteste und umfassendste System entschieden, an dem alle Betreiber beteiligt sind und das durch standortbezogene SMS ergänzt wird. Dank dieser Kombination verfügt Frankreich über eines der effizientesten Systeme in Europa[1]", Pierre-André Durand, französischer Präfekt

Mit der Entscheidung für Intersec haben sowohl Regierungen als auch Mobilfunkbetreiber die Gewissheit, dass sie sich nicht nur auf eine zuverlässige Technologie, sondern auch auf fortschrittliche Funktionen zur Situationserkennung verlassen können. Der Plattform-Ansatz wird ebenfalls als Vorteil genannt, da die Benutzer zusätzliche Anwendungsfälle nahtlos implementieren können, wie z. B. die Bearbeitung von Notrufen auf der Regierungsseite und die Datenmonetarisierung auf der Betreiberseite.

Intersec ist der europäische Marktführer für Lösungen im Bereich Telekommunikations-Metadaten und Location Intelligence. Unsere Lösungen wurden von Experten für schnelle Daten entwickelt und unterstützen Telekommunikationsbetreiber und Regierungen bei ihrer datengesteuerten Revolution, um aus Telekommunikations-Metadaten einen greifbaren Wert zu schaffen – von der effizienten Warnung von Personen im Gefahrenfall bis hin zur Erschließung neuer Einnahmequellen. Unsere 75 Kunden in 50 Ländern nutzen unsere Instrumente, um fast eine Milliarde mobiler Geräte rund um die Uhr an sieben Tagen pro Woche zu orten und zu kartieren, und unsere öffentlichen Warnlösungen decken 30 % der Bevölkerung in der Europäischen Union ab. Bei Intersec geht Privacy by Design weit über akzeptierte Standards hinaus. Erfahren Sie mehr unter intersec.com.

