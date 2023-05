La fiabilité des systèmes d'alerte d'Intersec favorise son expansion à l'international

PARIS, 9 mai 2023 /PRNewswire/ -- Intersec, leader mondial dans les solutions de métadonnées de télécommunications et de localisation, souligne l'importance cruciale de la fiabilité des systèmes d'alerte à la population (SAP) pour la sécurité des citoyens. L'engagement d'Intersec envers l'excellence opérationnelle s'est traduit par l'ajout de 25 nouveaux clients SAP en seulement deux ans, couvrant 164 millions de citoyens supplémentaires.

Pendant la phase de déploiement, Intersec effectue systématiquement des tests techniques à l'échelle locale, régionale et nationale en étroite collaboration avec les autorités compétentes et les opérateurs de réseaux mobiles, et les résultats ont toujours été concluants.

« Le test national réussi de la technologie de diffusion cellulaire, réalisé lors de Warntag 2022, a démontré aussi bien les performances de la solution d'alerte que le professionnalisme du partenaire. » Jochen Bockfeld, directeur des services communs chez O₂ Telefónica.

L'excellence opérationnelle joue également un rôle essentiel pour tenir les citoyens informés de manière appropriée, sans créer de panique ou de confusion inutiles. Afin d'éviter les erreurs humaines et techniques, le SAP d'Intersec contient un ensemble de mesures de protection, dont des mécanismes d'authentification des utilisateurs et de validation des alertes, des mesures de redondance du système, des contrôles en continu de l'état de la plateforme...

« La France a choisi le système le plus sophistiqué et le plus complet, impliquant tous les opérateurs, complété par des SMS géolocalisés. C'est cette combinaison qui permet à la France d'avoir l'un des systèmes les plus efficaces d'Europe1 », Pierre-André Durand, Préfet français

En choisissant Intersec, les gouvernements et les opérateurs de téléphonie mobile ont l'assurance qu'ils peuvent compter non seulement sur une technologie fiable, mais aussi sur des fonctions avancées de connaissance de la situation. La plateforme est également citée comme un atout car les utilisateurs peuvent déployer des cas d'usage supplémentaires, tels que la gestion des appels d'urgence du côté des gouvernements et la valorisation des données du côté des opérateurs.

Intersec est le leader européen des métadonnées de télécommunications et des solutions de géolocalisation. Conçues par des experts en données rapides, nos solutions guident les opérateurs de télécommunications et les gouvernements dans leur révolution axée sur les données afin de créer une valeur tangible à partir des métadonnées de télécommunications, qu'il s'agisse d'avertir efficacement les personnes en cas de danger ou de créer de nouvelles sources de revenus. Nos 75 clients dans 50 pays utilisent nos instruments pour localiser et cartographier près d'un milliard d'appareils mobiles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et nos solutions d'alerte publique couvrent 30 % de la population de l'Union européenne. Chez Intersec, le concept de « Privacy by Design » va bien au-delà des normes acceptées. Pour en savoir plus, visitez le site intersec.com.

1 Source : francetvinfo.fr

