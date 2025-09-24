Die bisher leistungsstärksten ENGWE E-Bikes: Engine Pro 3.0 Boost und EP-2 3.0 Boost

BERLIN, 24. September 2025 /PRNewswire/ -- ENGWE gibt heute die Einführung von zwei neuen E-Bikes bekannt, dem Engine Pro 3.0 Boost und EP-2 3.0 Boost. Diese Modelle stellen das bisher leistungsstärkste Upgrade der Engine-Serie dar und kombinieren ein höheres Drehmoment, eine größere Reichweite und intelligentere Technologien als je zuvor. Um das Debüt zu feiern, veranstaltet ENGWE vom 10. September bis zum 3. Oktober 2025 eine weltweite Werbeaktion und bietet 4× Prämienpunkte für Early Adopters vom 24. September bis zum 3. Oktober an.

Die Einführung der Engine Pro 3.0 Boost und des EP-2 3.0 Boost E-Bikes ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung von ENGWE im Jahr 2025. Zu Beginn dieses Jahres erweiterte das Unternehmen sein Portfolio an leistungsstarken E-Bikes mit Straßenzulassung um innovative Modelle wie das L20 3.0-Serie und das EP-2 Boost-Faltrad. Jetzt richtet sich das Augenmerk auf die Engine-Serie – die kultigste Produktlinie von ENGWE seit seinem Debüt im Jahr 2021. Vom ersten Engine Pro 1.0 bis zum neuen 3.0 Boost ist die Serie auf über 200.000 Fahrer weltweit angewachsen und wurde von führenden Medien wie Forbes, TechRadar und BikeRadar anerkannt. Als eine der bekanntesten Produktlinien von ENGWE wird jedes Upgrade der Engine-Serie durch das Feedback der Fahrer geprägt. „Dieses bedeutende Upgrade ist ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, ein ideales Gleichgewicht zwischen Leistung, Innovation und Konformität zu schaffen", sagte ein ENGWE-Sprecher.

Engine Pro 3.0 Boost – Wichtigste Upgrades

90 Nm Boost Motor: 20 % mehr Drehmoment als das Engine Pro 2.0 (75 Nm) mit einer Leistung auf Offroad-Niveau für steilere Anstiege und schnellere Beschleunigung.

Verbesserte Vollfederung: Verbesserte Verbindungspunkte und Lager sorgen für eine reibungslosere Rotation, verbesserten Fahrkomfort und eine höhere strukturelle Langlebigkeit.

Größere Reichweite: Die 48 V/15 Ah-Samsung-Batterie bietet bis zu 130 km mit einer einzigen Ladung.

Schnelles Aufladen: Das 8-A-Schnellladegerät ermöglicht eine vollständige Aufladung in nur 2 Stunden.

Intelligente Technologie: Bleiben Sie vernetzt und geschützt mit OTA-Firmware-Updates, einem IoT-Diebstahlschutzsystem, GPS-Tracking und schlüssellosem Zugang.

Das EP-2 3.0 Boost erhält ebenfalls ein großes Upgrade. Dieses stadttaugliche, faltbare E-Bike kombiniert einen leistungsstarken 75-Nm-Motor mit einer Reichweite von bis zu 120 km und macht so fortschrittliche Elektromobilität für ein breiteres Spektrum von Fahrern zugänglich.

Diese Markteinführung stellt die bisher leistungsstärkste Engine-Generation von ENGWE dar und unterstreicht das Engagement der Marke für intelligentere, stärkere und vollständig konforme E-Bikes. Der offizielle Verkaufsstart erfolgt am 24. September, begleitet von einer zeitlich begrenzten Werbe- und Prämienaktion, die bis Anfang Oktober läuft. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von ENGWE.

