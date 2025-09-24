Les vélos électriques ENGWE les plus puissants à ce jour : l'Engine Pro 3.0 Boost et l'EP-2 3.0 Boost

BERLIN, 24 septembre 2025 /PRNewswire/ -- ENGWE a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux vélos électriques, l'Engine Pro 3.0 Boost et l'EP-2. 3.0 Boost. Représentant la mise à niveau la plus puissante de la série Engine à ce jour, ces modèles allient un couple plus élevé, une plus grande autonomie et une technologie plus intelligente que jamais. Pour célébrer ce lancement, ENGWE organise un concours mondial du 10 septembre au 3 octobre 2025 et se propose de quadrupler les points de récompense pour les premiers utilisateurs entre le 24 septembre et le 3 octobre.

The Most Powerful ENGWE E-Bikes Yet: Engine Pro 3.0 Boost & EP-2 3.0 Boost

Le lancement des vélos électriques Engine Pro 3.0 Boost et de EP-2 3.0 Boost marque une nouvelle étape dans la dynamique d'ENGWE à l'horizon 2025. En début d'année, l'entreprise a élargi son portefeuille de vélos électriques performants et homologués pour la route avec des modèles innovants comme le L20 3.0 et le vélo pliant EP-2 Boost. Les projecteurs se tournent à présent vers la série Engine, la ligne de produits la plus emblématique d'ENGWE depuis ses débuts en 2021. Du premier Engine Pro 1.0 au nouveau 3.0 Boost, la série s'est développée pour atteindre plus de 200 000 cyclistes dans le monde entier et a été reconnue par des médias de premier plan tels que Forbes, TechRadar et BikeRadar. S'agissant d'une des lignes de produits les plus célèbres d'ENGWE, chaque amélioration de la série Engine est façonnée par les commentaires des cyclistes. « Cette mise à jour importante représente une nouvelle étape dans notre engagement à fournir l'équilibre idéal entre puissance, innovation et conformité », a déclaré un porte-parole d'ENGWE.

Engine Pro 3.0 Boost - Principales mises à jour

Moteur Boost 90 Nm : 20 % de couple en plus par rapport à l'Engine Pro 2.0 (75 Nm), offrant des performances tout-terrain pour des montées plus raides et des accélérations plus rapides.

Suspension complète améliorée : les points de connexion et les roulements améliorés garantissent une rotation plus fluide, un meilleur confort de conduite et une plus grande durabilité structurelle.

Autonomie accrue : la batterie Samsung 48V/15Ah permet de parcourir jusqu'à 130 km avec une seule charge.

Charge rapide : le chargeur rapide 8A permet une recharge complète en seulement 2 heures.

Technologie intelligente : restez connecté et protégé grâce aux mises à jour OTA du firmware, au système antivol IoT, au suivi GPS et à l'accès sans clé.

L'EP-2 3.0 Boost bénéficie également d'une mise à jour majeure. Cette bicyclette électrique pliante et conviviale associe un puissant moteur de 75 Nm à une autonomie de 120 km, rendant ainsi la mobilité électrique avancée plus accessible à un plus grand éventail de cyclistes.

Ce lancement représente la génération de moteurs ENGWE la plus puissante à ce jour, soulignant l'engagement de la marque à produire des vélos électriques plus intelligents, plus robustes et entièrement conformes. Ces nouveautés seront officiellement mises en vente le 24 septembre, accompagnées d'un concours et de récompenses pendant une durée limitée qui se poursuivra jusqu'au début du mois d'octobre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel d'ENGWE.

