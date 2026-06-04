Die Bulat Utemuratov Foundation eröffnet das Kinder- und Jugendkreativzentrum Shabyt in Zhezkazgan

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The Bulat Utemuratov Foundation

Jun 04, 2026, 07:56 ET

ZHEZKAZGAN, Kasachstan, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die Bulat Utemuratov Foundation hat den Internationalen Kindertag mit der offiziellen Eröffnung des Shabyt-Kinder- und Jugendkreativzentrums in Zhezkazgan begangen und der Stadt damit die bedeutendste Kindereinrichtung seit über 70 Jahren beschert. Im Anschluss an die Bauarbeiten schenkte die Stiftung der Stadt das 7,7 Mio. USD teure Projekt, das moderne Bildungs- und Freizeiteinrichtungen für Kinder in der Region bietet.

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Der 2.600 Quadratmeter große Komplex im westlichen Bezirk von Zhezkazgan verfügt über 14 Klassenräume und Fachräume, darunter eine MINT-Einheit mit Robotik, Mathematik und Naturwissenschaften, ein Kunststudio, eine Töpferwerkstatt, ein digitales Designstudio, ein Fotostudio, Musikräume, einen Schachraum sowie Kampfsport- und Tanzstudios. Ein Frühförderzentrum und eine geräumige Aula ergänzen das Angebot. Die Einrichtung bietet Platz für bis zu 250 Kinder und verfügt über Personalräume, ein medizinisches Büro und Coworking-Spaces. Die Aktivitäten sind kostenlos und werden in mehreren Schichten angeboten und erreichen täglich bis zu 600 Kinder.

Auf dem 1,6 Hektar großen Gelände befinden sich Sport- und Spielplätze sowie begrünte öffentliche Flächen. Das Gebäude wurde so konzipiert, dass alle Räume für Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen geeignet sind, und ein spezieller Sinnesraum unterstützt die integrative Erziehung und Entwicklung.

Almaz Sharman, Vorsitzende des Kuratoriums der Bulat Utemuratov Foundation, kommentierte: „Die Förderung der Bildung und die Schaffung einer modernen Infrastruktur für die Entwicklung von Kindern gehören zu den wichtigsten Aktivitäten der Stiftung. Diese Projekte stellen langfristige Investitionen in die Gemeinden dar und unterstützen die Zukunft des Landes. Ich bin zuversichtlich, dass das neue Shabyt-Zentrum führende Möglichkeiten für die Zusatzausbildung und die kreative und berufliche Entwicklung von Kindern in der Region schaffen wird."

Dastan Ryspekov, Akim der Region Uljtau, der an der Eröffnungsfeier teilnahm, hob die weitergehende Bedeutung des Projekts hervor: „Das neue Zentrum ist nicht nur ein modernes Gebäude, sondern ein Ort, an dem Kinder lernen, ihre Talente entwickeln und sich mit Technik, Kreativität und Sport beschäftigen können. Diese Projekte schaffen ein Umfeld, in dem jüngere Generationen Vertrauen in ihre Zukunft gewinnen."

Das Zentrum ist das jüngste in einer Reihe von sozialen Infrastrukturprojekten der Stiftung in ganz Kasachstan, zu denen auch der Bau von Schulen in Yesik und Kosshy, eines neuen Flughafens in Kyzylorda und eines Gemeindezentrums in Kosshy gehören.

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