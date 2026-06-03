La fondation Bulat Utemuratov ouvre le Centre de créativité pour enfants et jeunes Shabyt à Zhezkazgan

Situé dans le district occidental de Zhezkazgan, le complexe de 2 600 mètres carrés abrite 14 salles de classe et studios spécialisés couvrant une unité STEM dotée d'équipements de robotique, de mathématiques et de sciences naturelles, un studio d'art, un atelier de poterie, un studio de conception numérique, un studio de photographie, des salles de musique, une salle d'échecs et des studios d'arts martiaux et de danse. Un centre de développement précoce et une salle de réunion spacieuse viennent compléter cette offre. L'établissement peut accueillir jusqu'à 250 enfants, avec des espaces réservés au personnel, un cabinet médical et des espaces de coworking sur place. Les activités seront gratuites et proposées en plusieurs équipes, pouvant ainsi accueillir jusqu'à 600 enfants par jour.

Le terrain de 1,6 hectare comprend des terrains de sport et de jeux, ainsi que des espaces publics aménagés. Le bâtiment a été conçu pour que tous les espaces soient adaptés aux enfants ayant des besoins variés, tandis qu'une salle sensorielle dédiée favorise l'éducation et le développement inclusifs.

Almaz Sharman, président du conseil d'administration de la Fondation Bulat Utemuratov, a commenté : « Le soutien à l'éducation et la création d'infrastructures modernes pour le développement des enfants font partie des principales activités de la Fondation. Ces projets constituent des investissements à long terme dans les communautés et soutiennent l'avenir du pays. Je suis convaincu que le nouveau centre Shabyt créera des opportunités de premier ordre en matière d'éducation complémentaire et de développement créatif et professionnel des enfants de la région ».

Dastan Ryspekov, Akim de la région d'Ulytau , qui a assisté à la cérémonie d'ouverture, a mis en avant la portée élargie du projet : « Le nouveau centre n'est pas seulement un bâtiment moderne, c'est aussi un espace où les enfants peuvent apprendre, développer leurs talents et s'adonner à des activités technologiques, créatives et sportives. Ces projets créent un environnement dans lequel les jeunes générations peuvent avoir confiance en leur avenir ».

Le centre est le dernier d'une série de projets d'infrastructure sociale réalisés par la Fondation à l'échelle du Kazakhstan, qui comprend également la construction d'écoles à Yesik et Kosshy, d'un nouvel aéroport à Kyzylorda et d'un centre communautaire à Kosshy.

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