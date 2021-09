Die chinesische Vape-Marke Geekvape erhält fünf Auszeichnungen beim Vapouround Award 2021

SHENZHEN, China, 27. September 2021 /PRNewswire/ -- Der führende chinesische E-Zigarettenhersteller Geekvape nahm beim Vapouround Award 2021, der in Dubai stattfand, fünf der renommiertesten Branchenauszeichnungen mit nach Hause und hob sich damit von den mehr als 300 Unternehmen weltweit ab, die an dem Wettbewerb teilnahmen, während er einmal mehr die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens in Bezug auf Produkt und Markenführung unter Beweis stellte.