Die Conrad N. Hilton Foundation spendet 1,2 Mio. USD an die von den Vereinten Nationen geführte Partnerschaft für Abwasserentsorgung und Wasser für alle (Sanitation and Water for All Partnership)

GENF, Schweiz, 12. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Die Conrad N. Hilton Foundation ist der jüngste Sponsor der von den Vereinten Nationen geführten Partnerschaft für Abwasserentsorgung und Wasser für alle (SWA) und sagt bis 2024 1,2 Millionen Dollar zur Unterstützung von Wasser-, Sanitär- und Hygieneprojekten zu.

Die Hilton Foundation schließt sich anderen SWA-Gebern an, darunter Regierungen und prominente Stiftungen wie die Bill and Melinda Gates Foundation.

„Der Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen ist ein entscheidender Bestandteil von Wohlstand und Entwicklung", sagte Nabil Chemaly, Senior Program Officer für die Safe Water Initiative bei der Hilton Foundation. „Wir freuen uns, mit SWA zusammenzuarbeiten, um das Ziel unserer Safe Water Initiative zu erreichen, bis Ende 2025 eine Million Menschen in einkommensschwachen Haushalten, Gesundheitseinrichtungen und Schulen in Afrika südlich der Sahara mit zuverlässigem, erschwinglichem und sicherem Wasser zu versorgen."

Zu den wichtigsten Prioritäten der Hilton Foundation gehört die Beschleunigung des Zugangs zu sicher verwalteten Wasserdienstleistungen im Einklang mit Ziel 6 der nachhaltigen Entwicklung in Äthiopien, Ghana und Uganda.

Die SWA wird diese Länder gezielt dabei unterstützen, die Wasser-, Sanitär- und Hygienedienste gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu stärken und diese Bemühungen in die nationalen Anpassungspläne zu integrieren.

Darüber hinaus wird die SWA dabei helfen, finanzielle Engpässe zu erkennen und die Mittelzuweisungen der nationalen Haushalte zu überwachen.

„Die Hilton Foundation ist ein wichtiger Verfechter des Menschenrechts auf Wasser und sanitäre Einrichtungen in Afrika und auf der ganzen Welt", sagte Catarina de Albuquerque, CEO von SWA. „Wir freuen uns, ihre Unterstützung für die Partnerschaft begrüßen zu können und freuen uns darauf, die Wirkung zu feiern, die wir gemeinsam erzielen werden."

INFORMATIONEN ZUR CONRAD N. HILTON FOUNDATION

Die Conrad N. Hilton Foundation wurde 1944 gegründet und stellt Geldmittel für gemeinnützige Organisationen bereit, die sich dafür einsetzen, das Leben von Menschen, die in Armut leben und in der ganzen Welt benachteiligt sind, zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.hiltonfoundation.org.

INFORMATIONEN ZU SANITATION AND WATER FOR ALL (SWA)

Die SWA ist eine von den Vereinten Nationen geführte Partnerschaft, die auf das gemeinsame Ziel Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene für alle hinarbeitet. Zu ihren Partnern gehören Regierungen, Versorgungsunternehmen, Regulierungsbehörden, Geber, Finanzinstitute, UN-Organisationen, die Zivilgesellschaft, Forschungsorganisationen und der Privatsektor. Weitere Informationen finden Sie unter www.sanitationandwaterforall.org.

