- La Fundación Conrad N. Hilton dona 1,2 millones de dólares a la Alianza de Saneamiento y Agua para Todos auspiciada por la ONU

La Fundación Conrad N. Hilton se ha convertido en el donante más reciente de la alianza mundial Saneamiento y Agua para Todos (SWA), auspiciada por la ONU, comprometiéndose a aportar 1,2 millones de dólares para apoyar proyectos de agua, saneamiento e higiene hasta 2024.

La Fundación Hilton se une a otros donantes de SWA, incluidos gobiernos y destacadas fundaciones como la Fundación Bill y Melinda Gates.

"El acceso al agua potable y al saneamiento es un componente crucial de la prosperidad y el desarrollo", comentó Nabil Chemaly, responsable de programas de la Iniciativa Agua Segura de la Fundación Hilton. "Estamos encantados de asociarnos con SWA para ayudar a alcanzar nuestro objetivo de la Iniciativa Agua Segura de garantizar agua fiable, asequible y gestionada de forma segura a un millón de personas en hogares de bajos ingresos, instalaciones sanitarias y escuelas del África subsahariana para finales de 2025".

Entre las principales prioridades de la Fundación Hilton figura acelerar el acceso a servicios de agua gestionados de forma segura, en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, en Etiopía, Ghana y Uganda.

La SWA proporcionará a estos países apoyo específico para reforzar los servicios de agua, saneamiento e higiene frente a los impactos climáticos e integrar estos esfuerzos en los Planes Nacionales de Adaptación.

Además, el SWA ayudará a identificar los cuellos de botella financieros y a supervisar las asignaciones presupuestarias nacionales.

"La Fundación Hilton ha sido una gran defensora de los derechos humanos al agua y al saneamiento en África y en todo el mundo", declaró Catarina de Albuquerque, directora general de SWA. Estamos encantados de acoger su apoyo a la asociación y esperamos celebrar el impacto que lograremos juntos."

ACERCA DE LA CONRAD N. HILTON FOUNDATION

Creada en 1944, la Fundación Conrad N. Hilton proporciona fondos a organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan para mejorar la vida de las personas que viven en la pobreza y sufren desventajas en todo el mundo. Para más información, visite la página web www.hiltonfoundation.org .

ACERCA DE SANITATION AND WATER FOR ALL (SWA)

SWA es una asociación auspiciada por las Naciones Unidas que trabaja en pos de un objetivo conjunto de agua, saneamiento e higiene para todos. Entre sus socios figuran gobiernos, empresas de servicios públicos, organismos reguladores, donantes, instituciones financieras, organismos de la ONU, organizaciones de la sociedad civil y de investigación y el sector privado. Para más información, visite la página web www.sanitationandwaterforall.org.

