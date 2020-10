Die einstellbare Empfindlichkeit der ActLight Dynamic Photodiode ermöglicht eine verbesserte 3D-Performance für LiDAR Systeme

Die heute marktüblichen Single-Photon-Dioden, die derzeit in Smartphones Lidar-Scannern eingesetzt werden, um 3D-karten des umgebenden Raumes zu erstellen und AR-Anwendungen zu ermöglichen, sind gegenüber Umgebungslicht zu empfindlich. Dieses Problem wird nun mit der Empfindlichkeitsregelung der ActLight Dynamic PhotoDiode gelöst.

Die ActLight Technologie ist nicht nur in der Lage, die absolute Tiefe bei schwachem Licht zu messen, sondern erlaubt die Tiefenmessung auch bei hellem Licht. Dies indem die Empfindlichkeit der Photodiode auf ein angemessenes Niveau justiert und so verhindert wird, dass sie bei hellem Licht erblindet. Die Abstimmung erfolgt durch Einstellung der Vorspannung an der Fotodiode.

Um die Demo der abstimmbaren Empfindlichkeit der Dynamic PhotoDiode zu sehen, klicken Sie hier

Das andere einzigartige Merkmal der Dynamic PhotoDiode ist der Niederspannungs-Betriebsmodus (1V bis 2V). In Verbindung mit der Abstimmbarkeit und der geringen Größe ist sie für ein ultra-low-power Lidar-System prädestiniert.

"Die schnelle Adaption von LiDAR in Smartphones hat eine große Nachfrage nach besseren Lichtsensoren geschaffen. Wir sind im Gespräch mit den Hauptakteuren der LiDAR-Lieferkette, um diese Technologie in Kürze auf den Markt zu bringen", sagte Serguei Okhonin, Mitbegründer und CEO von ActLight. "Mit seiner abstimmbaren Empfindlichkeit und niedrigen Spannung ist unsere Dynamic PhotoDiode einzigartig und gut positioniert, um die Tiefenmessung auf die nächste Stufe zu heben."

Über ActLight: ActLight SA, das 2011 gegründete Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, konzentriert sich auf CMOS-Photonik und lizenziert seine IP an ihre Kunden.

ActLight's patentierte CMOS-basierte Photonik-Technologie ermöglicht eine wesentliche Verbesserung der Effizienz und Genauigkeit verschiedener Lichtsensoranwendungen, wie z.B. Time-Of-Flight (TOF)-basierte Entfernungsmesser, Vitalparameterüberwachung, 3D/2D-Kameras und vieles mehr.

ActLight ist im Internet of Things (IoT)-Markt tätig, mit den Schwerpunkten mobile und tragbare Geräte, Gesundheitswesen/Medizintechnik, autonomes Fahren, Drohnen und Robotik.

