La sensibilité réglable de la photodiode dynamique d'ActLight permet d'améliorer les performances de détection 3D des LiDAR

Les détecteurs à photon unique actuellement utilisés dans les scanners Lidar des smartphones pour créer l'image 3D de l'espace environnant et activer les applications AR, sont très sensibles à la lumière ambiante et deviennent aveugles en cas de forte lumière: ce problème est maintenant résolu grâce à la possibilité de réglage de la photodiode dynamique ActLight.

En plus d'être capable de mesurer la profondeur absolue en basse lumière grâce à sa sensibilité à un seul photon, la technologie d'ActLight maintient la précision des mesures de profondeur en cas de lumière vive en réglant la sensibilité de la photodiode au niveau adéquat et en l'empêchant de devenir aveugle. Le réglage s'effectue en ajustant la tension de polarisation de la photodiode.

Pour voir la démonstration de la sensibilité réglable de la photodiode dynamique, cliquez ici

L'autre caractéristique unique de la photodiode dynamique est son mode de fonctionnement à basse tension (1V à 2V) qui, combiné à sa sensibilité réglable et à sa petite taille, la rend adaptée à un système Lidar à véritablement faible consommation d'énergie.

"L'adoption rapide du LiDAR dans les smartphones a créé une forte demande en termes d'amélioration des performances des capteurs de lumière et nous sommes en discussion avec les principaux acteurs de la chaîne d'approvisionnement LiDAR et leurs clients pour mettre cette technologie sur le marché", a déclaré Serguei Okhonin, co-fondateur et PDG d'ActLight. "Avec sa sensibilité réglable et sa basse tension, notre photodiode dynamique est unique et bien placée pour faire passer la détection 3D à un niveau supérieur".

À propos d'ActLight: ActLight SA, la société fondée en 2011 et basée en Suisse, se concentre sur la photonique CMOS et octroie des licences sur les droits de propriété intellectuelle à des clients de ce domaine.

La technologie photonique brevetée basée sur CMOS permet d'améliorer considérablement l'efficacité et la précision de diverses applications de détection de la lumière, telles que les range meters TOF (Time-of-Flight), la surveillance des signes vitaux, les caméras 3D/2D, etc. ActLight opère sur le marché de l'Internet des objets (IoT), en se concentrant sur les smartphones et portables, les soins de santé/les technologies médicales, la conduite autonome, les drones et la robotique.

