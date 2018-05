Die endoskopische Markierung Spot® Ex erhält CE-Kennzeichnung und erlebt Markteinführung in Europa

„Fortschritte bei der Vorsorgeuntersuchung und in der Therapie tragen dazu bei, die Zahl der Dickdarmkrebsfälle in ganz Europa zu senken. Polypektomie und EMR sind heute gängige Fähigkeiten von Gastroenterologen und ermöglichen bei Patienten die Heilung von Krebs ohne die Notwendigkeit einer herkömmlichen Operation", sagte Professor Cesare Hassan, Leiter der Abteilung Endoskopie im Nuovo Regina Margherita Krankenhaus in Rom. „Die neuen ESGE-Leitlinien, die von den weltweit anerkanntesten Fachexperten ausgearbeitet wurden, empfehlen langfristige Nachuntersuchungen von Patienten, die diese Verfahren zur Erkennung und Behandlung von Rezidiven hatten, um das Risiko von Intervallkrebs zu verringern." Professor Hassan fügte hinzu: „Ich bin sehr froh, Spot Ex zur Verfügung zu haben, denn sie ist die einzige Markierung, die für eine langfristige klinische Überwachung indiziert ist."

Die neuen ESGE-Richtlinien empfehlen, alle Läsionen zu tätowieren, die bei einer zukünftigen Koloskopie oder Operation weiterverfolgt werden müssen (Ferlitsch 2017). Spot Ex® ist die einzige endoskopische Markierung mit einer langfristigen klinischen Überwachungsindikation.

Die neue Spot Ex-Rezeptur ist zudem viel dunkler als das aktuelle Spot-Produkt, wodurch das Tattoo leichter zu finden ist und Endoskopiker und Chirurgen Zeit und Produktivitätsdruck bewältigen können. Es wurden zwei neue klinische Studien durchgeführt, um die 100%ige Sichtbarkeit von Spot in Folgeeingriffen bis zu 11 Jahren danach zu überprüfen. (Cano 2017 und Jackson 2017).

„Unsere Aufgabe bei GI Supply ist es, mehr GI-Ärzten zu helfen, erweiterte endoskopische Verfahren sicher und effizient durchzuführen, und Spot Ex ist ein großer nächster Schritt beim Erfüllen dieses Erfordernisses", sagte Luke Johnson, CEO von GI Supply. „Wir freuen uns, die Verfügbarkeit von Spot Ex auf Europa auszuweiten und Klinikärzten den nächsten Schritt im Kampf gegen Dickdarmkrebs zu ermöglichen."

Informationen zu GI Supply: GI Supply, Inc., ein privates Unternehmen mit Sitz in Camp Hill, Pennsylvania, wurde vor fast 30 Jahren von Dr. Frank Jackson, einem Gastroenterologen und Unternehmer gegründet, um vielen der klinischen Herausforderungen in der täglichen Praxis zu begegnen. GI-Supply-Produkte werden heute weltweit in mehr als 50 Ländern von Gastroenterologen und Kolonchirurgen eingesetzt.

Mehr über Spot Ex erfahren Sie unter http://www.spotextattoo.eu

Finden Sie einen europäischen Distributor für Spot Ex

KONTAKTINFORMATIONEN:

Medien

Kontakt: Caroline Abrego, European Marketing Manager

Phone: +44 7831482380

Email: c.abrego@gi-supply.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/629087/GI_Supply_Spot_Ex.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/629086/Spot_Ex_Logo.jpg

SOURCE GI Supply, Inc.

Related Links

http://www.gi-supply.com