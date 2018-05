Spot® Ex Endoscopic Tattoo Krijgt CE Keurmerk - Wordt Gelanceerd in Europa

"Vorderingen in screening en therapie helpen het aantal sterfgevallen door darmkanker in Europa te verminderen. Polypectomie en EMR zijn tegenwoordig normale vaardigheden voor gastroenterologen, en geven patiënten de mogelijkheid om kanker te laten genezen zonder de traditionele operatie," aldus Professor Cesare Hassan, Hoofd van de eenheid Endoscopie bij Nuovo Regina Margherita Hospital in Rome. "De nieuwe ESGE richtlijnen, geformuleerd door de beste experts wereldwijd, bevelen follow‐up aan over langere termijn van patiënten die deze procedures hadden gevolgd, om recidieven op te sporen en te behandelen, zodat het risico op intervaltumoren wordt verkleind." Professor Hassan voegde hieraan toe: "Ik ben zeer verheugd dat wij beschikken over Spot Ex, omdat het de enige tatoeage is die op medische indicatie gebruikt wordt voor langdurige klinische surveillance."

De nieuwe ESGE richtlijnen bevelen tatoeëring aan van all laesies die bij toekomstige colonoscopie en operaties follow-up krijgen (Ferlitsch 2017). Spot Ex® is de enige endoscopisch tatoeage die op medische indicatie wordt voorgeschreven bij lange-termijn klinische surveillance.

De nieuwe Spot Ex samenstelling is veel donkerder getint dan het huidige Spot product, waardoor de tatoeage makkelijker vindbaar is en endoscopisten en chirurgen hun tijd en productiviteit beter kunnen managen. Twee nieuwe klinische studies zijn uitgevoerd om 100% zichtbaarheid van Spot te verifiëren bij klinische follow-up procedures tot 11 jaar na dato. (Cano 2017 en Jackson 2017).

"Onze missie bij GI Supply is om meer maag-darmspecialisten te helpen met het veilig en efficiënt uitvoeren van meer geavanceerde endoscopische procedures, en Spot Ex is een geweldige volgende stap in het vervullen van deze behoeften," aldus Luke Johnson, CEO van GI Supply. "Wij zijn verheugd dat we de beschikbaarheid van Spot Ex op de Europese markt kunnen uitbreiden en clinici kunnen voorzien van een vervolgstap in de strijd tegen darmkanker."

Over GI Supply: GI Supply, Inc. is een particuliere onderneming gevestigd in Camp Hill, Philadephia, en werd bijna 30 jaar geleden opgericht door Dr. Frank Jackson, gastroenteroloog en ondernemer, met als doel het helpen aangaan van veel klinische uitdagingen waar hij dagelijks mee te maken had. Tegenwoordig worden GI Supply producten over de hele wereld gebruikt door gastroenterologen en colorectale chirurgen in meer dan 50 landen.

Meer over Spot Ex op http://www.spotextattoo.eu

Vind een Europese Distributeur van Spot Ex

