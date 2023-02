Die erste KI-Universität der Welt, die Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence, ehrt ihre ersten Absolventen

Master-Absolventen in Computer Vision und Maschinellem Lernen erhalten ihre Abschlüsse im Rahmen der historischen Zeremonie der VAE.

ABU DHABI, VAE, 8. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Die Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) in Abu Dhabi beging ihre erste akademische Abschlussfeier am 30. Januar mit 52 Studenten aus 24 Ländern, die nach beendetem Studium ihre Hochschulabschlüsse in den KI-Schlüsselbereichen Computer Vision und Maschinelles Lernen in Empfang nahmen.

Students, faculty and dignitaries at MBZUAI’s inaugural commencement.

An der Veranstaltung nahmen Seine Hoheit Scheich Theyab bin Zayed Al Nahyan; Seine Exzellenz Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Minister für Industrie und fortgeschrittene Technologie der VAE, President-Designate des COP28-Klimagipfels in den VAE und Kuratoriumsvorsitzender der MBZUAI; Seine Exzellenz Bruno Le Maire, französischer Minister für Wirtschaft und Finanzen und andere Würdenträger teil.

Im Anschluss an die Zeremonie veranstaltete MBZUAI das AI and Sustainability Symposium, bei dem KI-Experten über Lösungen der nächsten Generation zur Förderung der Nachhaltigkeit diskutierten. An der Podiumsdiskussion beteiligten sich Professor Eric Xing, Präsident und Universitätsprofessor der MBZUAI, Professor Daniela Rus, Direktorin des Labors für Computerwissenschaft und Künstliche Intelligenz am MIT und Mitglied des Kuratoriums der MBZUAI sowie Phil Blunsom, Chief Scientist bei Cohere.AI und Professor an der Universität Oxford. Die Diskussion wurde moderiert von Professor Timothy Baldwin, MBZUAI Acting Provost.

„Als die MBZUAI 2019 von unserer Regierung gegründet wurde, war ihre Mission klar: nämlich die Macht der künstlichen Intelligenz zu nutzen, um den globalen Fortschritt voranzutreiben", so Al Jaber. „MBZUAI wurde speziell als Katalysator für die Forschung in mehreren Sektoren entwickelt, einschließlich Business, IT, Energie, Transport, Bildung und Gesundheitswesen sowie Nachhaltigkeit – und Sie, die erste Abschlussklasse der MBZUAI, werden die Pioniere sein, die dabei helfen werden, diese Forschung in die Realität umzusetzen."

Zum Zeitpunkt der akademischen Abschlussfeier haben 63 % der ersten Klasse eine bestätigte Beschäftigung, eine Zulassung zur Promotion, bezahlte Praktika oder Start-ups, und 91 % werden in den VAE verbleiben. Etwa 35 % aller Studenten sind weiblich.

Seine Exzellenz Bruno Le Maire, französischer Minister für Wirtschaft und Finanzen, stellte fest: „Frankreich und die VAE haben eine lange und gut etablierte diplomatische Beziehung, die auf starken strategischen, kulturellen, geschäftlichen und wirtschaftlichen Verbindungen aufbaut, die in den kommenden Jahrzehnten noch enger werden, während unsere beiden Nationen weiterhin Wege finden, die Technologie für die Verbesserung unserer Länder zu nutzen. KI ist eine Schlüsseltechnologie, an der Frankreich und die VAE in den kommenden zehn Jahren zusammenarbeiten werden."

„Als Fundament für die technologische Wettbewerbsfähigkeit in der künstlichen Intelligenz hat sich MBZUAI der Durchführung transformativer Forschung, der Entwicklung modernster Technologien und der Ausbildung kreativer und hart arbeitender Talente verschrieben", sagte Professor Xing. „Wir streben danach, dass unsere Absolventen die Grenzen von Wissen und Technologie weiter ausbauen und dass sie das an der Universität erworbene Wissen dazu befähigt, der Gesellschaft zu dienen."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1994222/Graduates_and_dignitaries_at_the_Commencement.jpg

