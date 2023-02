A primeira universidade de IA do mundo, a Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence, homenageia graduados inaugurais

Graduados em visão computacional e machine leaning (aprendizado de máquina) coletam diplomas na cerimônia histórica dos Emirados Árabes Unidos.

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 8 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI), em Abu Dhabi, comemorou seu início inaugural em 30 de janeiro com 52 alunos de 24 países, recebendo pós-graduação nos principais campos de IA de visão computacional e machine learning (aprendizado de máquina).

O evento teve a participação de Sua Alteza Sheikh Theyab bin Zayed Al Nahyan; S. Ex.a. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos, Presidente Designado da COP28 nos Emirados Árabes Unidos e Presidente do Conselho de Administração da MBZUAI; S. Ex.a. Bruno Le Maire, Ministro da Economia e Finanças da França e outros dignitários.

Após a cerimônia, a MBZUAI realizou o Simpósio de IA e Sustentabilidade, que contou com especialistas em IA discutindo soluções de última geração para impulsionar a sustentabilidade. O professor Eric Xing, presidente e professor universitário da MBZUAI, se juntou à professora Daniela Rus, diretora do Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência da Computação no MIT e membro do Conselho de Administração da MBZUAI, bem como Phil Blunsom, diretor científico da Cohere.AI e Professor de Oxford. O painel foi moderado pelo Professor Timothy Baldwin, Pró-reitor em exercício da MBZUAI.

"Quando a MBZUAI foi fundada por nossa liderança em 2019, sua missão era clara: isso é, aproveitar o poder da inteligência artificial para promover o progresso global", disse Al Jaber. "A MBZUAI foi especificamente projetada como catalisadora para pesquisas em vários setores, incluindo negócios, TI, energia, transporte, educação e saúde e sustentabilidade, e vocês, a turma de graduação inaugural da MBZUAI, serão os pioneiros que ajudarão a transformar essa pesquisa em realidade".

No momento do início, 63% da turma inaugural confirmou empregos, cargos de Ph.D., estágios remunerados ou startups; e 91% permanecerão nos Emirados Árabes Unidos. As estudantes mulheres representam cerca de 35% da classe total.

S. Ex.a Bruno Le Maire, Ministro da Economia e Finanças da França, disse: "A França e os Emirados Árabes Unidos têm uma relação diplomática longa e bem estabelecida, baseada em fortes laços estratégicos, culturais, comerciais e econômicos, que se tornará ainda mais próxima nas próximas décadas à medida que nossas duas nações continuam a encontrar maneiras de alavancar a tecnologia para melhorar nossos países. A IA é uma tecnologia fundamental na qual a França e os Emirados Árabes Unidos colaborarão na próxima década".

"Como base para a competitividade tecnológica em inteligência artificial, a MBZUAI está comprometida em realizar pesquisas transformadoras, desenvolver tecnologia de ponta e treinar talentos criativos e trabalhistas", disse o Professor Xing. "Aspiramos que nossos graduados avancem ainda mais os limites do conhecimento e da tecnologia e sejam capacitados pelo conhecimento que obtiveram da universidade para servir a sociedade".

