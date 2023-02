Die Fähigkeiten der intelligenten Dokumentenverarbeitung von Straive wurde im Bericht im Bericht ISG Provider Lens™ Intelligent Automation Solutions and Services 2022 genannt

SINGAPUR, 16. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Straive (zuvor SPi Global), ein anerkannter Marktführer bei der Bereitstellung technologieorientierter Lösungen für Content, EdTech, und Daten, wurde vom führenden globalen Technologieforschungs- und -beratungsunternehmen Information Services Group (ISD) in seinem UK-Bericht „Provider Lens™ Intelligent Automation Solutions and Services 2022" als Product Challenger bei der inteliigenten Dokumentenverarbeitung (Intelligent Document Processing, IDP) genannt und in seinem US-Bericht als ein hochplatzierter Herausforderer angeführt.

Bei ISG Provider Lens™ handelt es sich um einen praxisorientierten Vergleich von Dienstleistern. Seine Forschungsberichte bieten unabhängige Bewertungen von Anbietern und eine Segmentierung des Kaufverhaltens von Unternehmen.

Die IDP-Fähigkeiten von Straive konzentrieren sich auf die Straive Data Platform (SDP), seine proprietäre Datenmanagementplattform. SDP bietet anpassbare Module zur Extraktion, Anreicherung, Transformation und Bereitstellung von Daten aller Art (strukturiert, halbstrukturiert und unstrukturiert). Die Lösungen von Straive nutzen kognitive Technologien, um die Datenverarbeitung zu automatisieren und umsetzbare Erkenntnisse aus informationsintensiven Inhalten in jedem Format zu liefern, wie PDFs, E-Mails, Word-Dateien, Jahresberichte, Nachhaltigkeitsberichte, gescannte PDFs, Bilder, Diagramme und vieles mehr.

Straive bietet einen kompletten Lebenszyklus von KI-geführten Lösungen, einschließlich Data Engineering, Datenoperationen, Analytik und Erkenntnisse, rund um einen Kern von fundiertem Know-how im Bereich Informationstechnik, um Kunden in einer Vielzahl von Branchen zu bedienen, wie unter anderem Informationsdienstleistungen, BFSI, Biowissenschaften, Einzelhandel, Logistik und Rechtswesen. Das Unternehmen hat eine eigene Forschungs- und Entwicklungseinheit namens Straive Innovation Labs eingerichtet, um kontinuierlich Lösungen der nächsten Generation in sein IDP-Angebot zu integrieren und gemeinsam mit seinen Kunden Lösungen zu entwickeln.

In Bezug auf die Erwähungen sagte Ratan Datta, Präsident und CEO von Straive: „Mit der Evolution der Datengenerierung und des Konsumverhaltens bleibt der Großteil der daraus resultierenden Inhalte weiterhin halbstrukturiert oder unstrukturiert. Die Verarbeitung dieser Inhalte erfordert viel mehr Investitionen in die automatisierte Datenverarbeitung mit einem Schwerpunkt auf Fachwissen, Genauigkeit und Effizienz. Die Erwähnung von Straive im Bericht von ISG Provider Lens™ ist ein Beweis für unsere IDP-Fähigkeiten und Datenlösungen, auf die wir uns konzentrieren. Wir werden weiterhin innovative, hervorragende und branchenführende Lösungen liefern."

Straive unterscheidet sich von anderen, indem es sich auf die Lösung komplexer und oft hochwertiger Anwendungsfälle konzentriert, die spezialisiertes Fachwissen erfordern. Diese Anstrengungen werden von einer Gruppe kleiner und mittelständischer Unternehmen unterstützt, die unter anderem sehr versiert in den Bereichen BFSI, Kapitalmärkte, Biowissenschaften, Chemie, Biomedizin, Nachhaltigkeit und Rechtswesen sind. Sein mehrjähriges Know-how ermöglicht es Straive, ein deutlich höheres Maß an Automatisierung und Effizienz zu erreichen und die SDP als Wegbereiter zu nutzen, um Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Lesen Sie den vollständigen Bericht hier.

Informationen zu Straive (ehemals SPi Global)

Straive ist ein marktführendes Content-Technologie-Unternehmen, das Datendienstleistungen, Fachwissen (SME) und Technologielösungen für verschiedene Bereiche wie Forschungsinhalte, e-Learning/EdTech und Daten-/Informationsanbieter anbietet. Mit einem Kundenstamm, der sich über 30 Länder weltweit erstreckt, ist der multigeografische Ressourcenpool von Straive strategisch in sieben Ländern angesiedelt: Singapur (Hauptsitz), Indien, Philippinen, USA, Nicaragua, Vietnam und Vereinigtes Königreich.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1891596/Straive_TM_Logo.jpg

SOURCE Straive (erstwhile SPi Global)