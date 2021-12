Die Festtagssaison beginnt in der Mall of the Emirates mit einer kraftvollen Botschaft für die Zukunft

Das Herzstück des diesjährigen Festtagsspektakels im Einkaufszentrum ist eine faszinierende, acht Meter hohe Festtagsbauminstallation, die den Besuchern der Mall of the Emirates und der ganzen Welt eine eindrucksvolle Botschaft vermittelt. Von 12 Uhr mittags bis Mitternacht wird der kohlenstoffneutrale LED-Baum stündlich eine eindrucksvolle Präsentation rund um die Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit zeigen. Dabei wird deutlich, wie die Gemeinschaft zusammenarbeiten kann, um ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern.

Die Besucher werden ermutigt, sich zu einem nachhaltigeren Leben zu verpflichten, indem sie ein einzigartiges festliches Versprechen abgeben, bei dem Majid Al Futtaim für jedes abgegebene Versprechen einen Baum pflanzt.

In der Mall of the Emirate gibt es während der Festtage auch einen Festtagsmarkt mit einzigartigen Anbietern, die ein reichhaltiges Angebot an genussvollen Festtagsgerichten und köstlichen Getränken anbieten. Die Kunden können auch Schmuck, Geschenke und andere Dinge kaufen, die sie ihren Lieben schenken möchten.

Michelle Walsh, Senior Director, Marketing und Kommunikation, Shopping Malls, Majid Al Futtaim, kommentiert: „Die Weihnachtszeit ist eine Zeit des Gebens, geprägt von Fröhlichkeit, Großzügigkeit, Festtagsstimmung und Zusammengehörigkeit. Die Weihnachtszeit ist wirklich ein fröhliches Fest der Zugehörigkeit, bei dem Freunde, Familien und Gemeinschaften noch enger zusammenrücken. Als Gemeinschaft müssen wir alle eine Rolle bei der Unterstützung und dem Schutz der Umwelt spielen, und das diesjährige Programm der Mall of the Emirates ist fest in der Zukunft verwurzelt. Wir wollen eine fröhliche Weihnachtsstimmung verbreiten und noch mehr schöne Momente für alle schaffen, jeden Tag."

Ibrahim Al-Zu'bi, Chief Sustainability Officer bei Majid Al Futtaim - Holding, kommentiert: „Die VAE sind bereit, auf der Welle des weltweiten Fortschritts im Bereich der Nachhaltigkeit zu reiten, was auch unsere Ziele bei Majid Al Futtaim widerspiegelt. Als führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit suchen wir ständig nach Möglichkeiten, unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern und die Welt bei ihrer Nachhaltigkeitsmission zu unterstützen. Unser Weg zur Nachhaltigkeit bei Majid Al Futtaim begann vor fast fünfzehn Jahren, und in dieser Zeit haben wir unglaubliche Fortschritte gemacht. Die Mall of the Emirates hat ihren Wasserverbrauch um 7 % gesenkt, die Kohlendioxidemissionen um 4 % verringert, die Recyclingrate um 32 % erhöht und erzeugt 3 Mio. kWh erneuerbare Energie. Indem wir in diesem Jahr die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer Festlichkeiten stellen, schärfen wir das Bewusstsein für dieses wichtige Thema auf unserem Weg zu einer positiven Bilanz bis 2040."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1707794/Mall_of_the_Emirates_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1707795/Mall_of_the_Emirates_2.jpg

