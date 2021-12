La temporada de vacaciones comienza en Mall of the Emirates con un potente mensaje para el futuro

Los visitantes pueden comprometerse a vivir una vida más sostenible con una instalación de árbol festiva, única e inmersiva, neutra en carbono

Apoya a los EAU mientras cabalga la ola de la sostenibilidad mundial

DUBÁI, UAE, 13 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- La época más maravillosa del año se acerca rápidamente, y Mall of the Emirates ha lanzado una instalación festiva única que mira firmemente hacia el futuro. Desde este momento y hasta el 25 de diciembre, Mall of the Emirates organizará un mundo de alegría y aventura para que las familias, los compradores y los visitantes del centro comercial se sumerjan dentro de él.