Die First Digital Group treibt mit der Einführung ihres neuen Stablecoins FDUSD die Innovation bei digitalen Vermögenswerten voran und verbindet Stabilität mit Innovation, um die bestehende globale Finanzlandschaft zu revolutionieren

HONG KONG, 1. Juni 2023 /PRNewswire/ -- First Digital, Asiens führender qualifizierter Custodian und registrierte Treuhandgesellschaft mit Hauptsitz in Hongkong, freut sich, die Einführung eines neuen Stablecoins, First Digital USD („FDUSD"), bekannt zu geben. Der von FD121 Limited (unter dem Markennamen „First Digital Labs") ausgegebene Stablecoin soll im Verhältnis 1:1 durch einen US-Dollar oder einen gleichwertigen Vermögenswert, der auf Konten regulierter Finanzinstitute in Asien gehalten wird, gedeckt werden.

Die Einführung eines neuen, an den US-Dollar gekoppelten Stablecoins bietet eine Abwechslung zu den bereits im Umlauf befindlichen und derzeit den Markt dominierenden Stablecoins. Stablecoins bieten mehr Stabilität, eine Form der Überweisung, eine Absicherung gegen Zentralbankpolitiker, die versuchen, ihre heimischen Währungen zu beeinflussen sowie eine kostengünstige Form des Zugangs zu Finanzdienstleistungen in einer Zeit erhöhter Volatilität im derzeitigen globalen Finanzsystem.

FDUSD wird von FD121 Limited, einer Tochtergesellschaft der Treuhandgesellschaft First Digital Limited, ausgegeben. Der Schwerpunkt von First Digital liegt weiterhin auf der Förderung von Transparenz und Vertrauen. FDUSD bietet den Nutzern eine zuverlässige digitale Währung, die darauf abzielt, die Volatilität auf dem Kryptowährungsmarkt zu verringern, die Effizienz von Finanztransaktionen durch die Senkung der Transaktionskosten zu erhöhen und schnellere und sicherere Transaktionen zu ermöglichen. FDUSD ist ein programmierbarer Stablecoin, der die Abwicklung von Finanzverträgen, Treuhanddienstleistungen und Versicherungen ohne Zwischenhändler ermöglicht.

First Digital Trust Limited ist als eine gemäß der Trustee Ordinance (Cap. 29, Laws of Hong Kong) registrierte Treuhandgesellschaft dazu verpflichtet, alle FDUSD-Reserven auf getrennten Konten (d.h. keine Vermischung der FDUSD-Reserven mit anderen Vermögenswerten von First Digital Trust Limited) und in Bargeld oder hochliquiden Vermögenswerten zu verwahren. Diese Struktur stellt sicher, dass die Inhaber von FDUSD weiterhin auf eine 1: 1-Deckung der Token und die Möglichkeit, ihre Stablecoins einzutauschen, vertrauen können.

Einer der wichtigsten Vorteile der neuen Stablecoins ist ihre Eintauschbarkeit. FDUSD ist durch hochwertige Reserven - Bargeld und Bargeldäquivalente - gedeckt, was bedeutet, dass Nutzer ihre FDUSD-Token gegen den entsprechenden Wert in US-Dollar eintauschen können. Diese Funktion bietet Sicherheit für die Stablecoin-Reserven. Die Nutzer können darauf vertrauen, dass FDUSD immer 1:1 gedeckt ist. Dies unterstreicht das Engagement von First Digital für einen transparenten und sicheren Betrieb, der den Nutzern mehr Vertrauen in die Stabilität und Legitimität der Stablecoins gibt.

Vincent Chok, CEO von First Digital, kommentierte: „Ich freue mich, die Bedeutung dieses Meilensteins hervorzuheben, da wir FDUSD der Welt vorstellen. Die Einführung dieses Stablecoins ist ein großer Schritt vorwärts in unserer Mission, eine sichere und effiziente digitale Währung zu schaffen, die nahtlos in alltägliche Transaktionen integriert werden kann. Transparenz und eine solide Überwachung sind von entscheidender Bedeutung für das Vertrauen in Stablecoins und damit für die Akzeptanz dieser innovativen Blockchain-Technologie, insbesondere in einer Zeit, in der die Stabilität des traditionellen Finanzsystems unsicher ist. Künftig werden Privatanleger und institutionelle Investoren nach Berechenbarkeit suchen, weshalb FDUSD konzipiert wurde. First Digital hat sich voll und ganz der Einhaltung der Vorschriften verschrieben, um einen neuen Standard für die Legitimität in diesem Bereich zu setzen."

Das Engagement von First Digital für Transparenz stellt sicher, dass jeder Aspekt von FDUSD und aller zukünftigen Stablecoins einer genauen Prüfung unterzogen werden kann. First Digital Labs wird eng mit den lokalen und ausländischen Regulierungsbehörden zusammenarbeiten, um die vollständige Einhaltung aktueller und zukünftiger Gesetze und Vorschriften zu gewährleisten. First Digital Labs wird sich an der Gestaltung ihrer Entwicklung beteiligen, einschließlich der Gestaltung jeglicher regulatorischer Regelungen, denen FDUSD und/oder First Digital in absehbarer Zukunft unterliegen könnten. Durch die Förderung der Zusammenarbeit mit Regierungsstellen und Finanzinstituten im In- und Ausland hoffen wir, einen neuen Standard für Stabilität und Vertrauen im Bereich der digitalen Währungen zu schaffen.

Mit dieser innovativen Stablecoin-Lösung, die sich auf fortschrittliche Technologie stützt, soll eine sichere und zuverlässige Alternative geschaffen werden, die für Sicherheit sorgt und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Finanzwelt hat.

Der Inhalt dieser Pressemitteilung muss in Verbindung mit dem FDUSD Stablecoin Whitepaper, dem FD121 Account User Agreement, den FDD Terms, der Privacy Policy und den FDD Risk Factors gelesen werden.

Informationen zu First Digital

First Digital Trust Limited ist ein voll qualifizierter Custodian und lizenzierte Treuhandgesellschaft mit Hauptsitz in Hongkong, die einen internationalen Kundenstamm betreut. First Digital wurde 2019 gegründet und ist Asiens zukunftsorientierter, vielseitiger Treuhandpartner, der die Kluft zwischen der traditionellen und der digitalen Finanzwelt überbrückt und Technologie zur Tokenisierung, Verwahrung, zum Handel und zur Abwicklung von Vermögenswerten einsetzt.

Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung bietet First Digital Trust Limited Fachwissen und innovative Lösungen durch ein umfassendes und personalisiertes Angebot an Treuhanddienstleistungen, um seine Partner für die Zukunft zu rüsten. Dazu gehören Strukturierungs-, Verwahrungs-, Lohnabrechnungs-, Treuhand- und Verwaltungsdienstleistungen. First Digital wurde im „Emerging Giants in Asia Pacific"-Report 2022 von KPMG und HSBC als einer der führenden aufstrebenden Branchenriesen in Hongkong genannt.

