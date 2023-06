Le groupe First Digital stimule l'innovation dans le domaine des actifs numériques avec le lancement de son nouveau stablecoin FDUSD, alliant stabilité et innovation pour révolutionner le paysage financier mondial actuel

HONG KONG, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- First Digital, premier dépositaire qualifié et société de fiducie enregistrée d'Asie, dont le siège se situe à Hong Kong, est ravi d'annoncer le lancement d'un nouveau stablecoin, le First Digital USD (« FDUSD »). Émis par FD121 Limited (sous le nom « First Digital Labs »), ce stablecoin est destiné à être adossé sur une base 1:1 à un dollar américain ou à un actif de juste valeur équivalente, détenu sur des comptes d'institutions financières réglementées en Asie.

Le lancement d'un nouveau stablecoin indexé sur le dollar américain offre une diversification par rapport à ceux qui sont déjà en circulation et qui dominent actuellement le marché. Les stablecoins offrent une plus grande stabilité, une forme de transfert de fonds, un bouclier contre les décideurs des banques centrales cherchant à influencer leurs monnaies nationales, et une forme économique d'accès aux services financiers à une époque d'importante volatilité dans le système financier mondial actuel.

Le FDUSD sera émis par FD121 Limited, une filiale de la société fiduciaire First Digital Limited. L'objectif de First Digital est de favoriser la transparence et la confiance. Le FDUSD offre aux utilisateurs une monnaie numérique fiable visant à réduire la volatilité du marché des crypto-monnaies, à améliorer l'efficacité des transactions financières en réduisant les coûts de transaction, et à offrir des transactions plus rapides et plus sûres. Le FDUSD est un stablecoin programmable, capable de permettre l'exécution de contrats financiers, de services de dépôt fiduciaire et d'assurance sans intermédiaire.

First Digital Trust Limited, en tant que société fiduciaire enregistrée en vertu de l'ordonnance sur les fiduciaires (Cap. 29, Lois de Hong Kong), a pour mandat de conserver toutes les réserves de FDUSD sur des comptes séparés (ce qui signifie qu'il n'y a pas de mélange des réserves de FDUSD avec d'autres actifs de First Digital Trust Limited) et en espèces ou en actifs très liquides. Cette structure permet aux détenteurs de FDUSD de rester confiants dans la garantie 1:1 des tokens et dans la possibilité de faire racheter leurs stablecoins.

L'un des principaux avantages des nouveaux stablecoins est leur nature remboursable. Le FDUSD est soutenu par des réserves de haute qualité, liquidités et équivalents de liquidités, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent échanger leurs tokens FDUSD contre leur valeur équivalente en dollars américains. Cette caractéristique assure la sécurité des réserves de stablecoins et les utilisateurs sont alors assurés que le FDUSD est toujours garanti à 1:1. Cela souligne l'engagement de First Digital à opérer de manière transparente et sécurisée, offrant aux utilisateurs une plus grande confiance dans la stabilité et la légitimité des stablecoins.

Vincent Chok, PDG de First Digital, a déclaré : « Je suis ravi de souligner l'importance de cette étape alors même que nous présentons le FDUSD au monde entier. Le lancement de ce stablecoin représente une avancée majeure dans notre mission qui consiste à fournir une monnaie numérique sûre et efficace pouvant être intégrée de manière transparente dans les transactions quotidiennes. La transparence et une surveillance rigoureuse sont essentielles pour renforcer la confiance dans les stablecoins et, par conséquent, l'adoption de cette technologie blockchain innovante, en particulier à un moment où la stabilité du système financier traditionnel est incertaine. À l'avenir, les investisseurs, particuliers et institutionnels, seront à la recherche de prévisibilité, et c'est pourquoi le FDUSD a été conceptualisé. First Digital s'engage pleinement à respecter la réglementation afin d'établir une nouvelle norme de légitimité dans le domaine. »

L'engagement de First Digital en faveur de la transparence garantit que chaque aspect des FDUSD, et de tout autre stablecoin lancé à l'avenir, pourra faire l'objet d'un examen minutieux. First Digital Labs travaillera en étroite collaboration avec les autorités de régulation locales et étrangères afin d'assurer une conformité totale avec les lois et réglementations applicables actuelles et futures. First Digital Labs participera également à l'élaboration de leur évolution, y compris à l'élaboration de tout régime réglementaire auquel le FDUSD et/ou First Digital pourraient être soumis dans un avenir proche. En favorisant une relation de collaboration avec les organismes gouvernementaux et les institutions financières au niveau national et international, nous espérons établir une nouvelle norme de stabilité et de confiance dans le domaine des monnaies numériques.

Avec cette solution innovante de stablecoin soutenue par une technologie avancée, l'objectif est de fournir une alternative sûre et fiable qui apporte une tranquillité d'esprit, tout en ayant un impact positif sur le monde de la finance.

Le contenu de ce communiqué de presse doit être lu avec le livre blanc du FDUSD, le contrat d'utilisation de compte FD121, les conditions de divulgation de la franchise, la politique de confidentialité et les facteurs de risque de divulgation de la franchise.

À propos de First Digital

First Digital Trust Limited est un dépositaire pleinement qualifié et une société fiduciaire agréée, dont le siège social se trouve à Hong Kong et qui dessert une clientèle internationale. Fondé en 2019, First Digital est le partenaire fiduciaire avant-gardiste et polyvalent de l'Asie, comblant le fossé entre les mondes financiers traditionnels et numériques et utilisant les technologies pour tokéniser, conserver, échanger et régler les actifs.

Avec plus de trois décennies d'expérience, First Digital Trust Limited fournit une expertise et des solutions innovantes à travers une suite complète et personnalisée de services fiduciaires pour aider à préparer l'avenir de leurs partenaires. Ces services comprennent la structuration, la garde, la paie, le dépôt fiduciaire et l'administration. First Digital a été désigné comme l'un des principaux géants émergents de Hong Kong dans le rapport 2022 de KPMG et HSBC intitulé « Emerging Giants in Asia Pacific » (« Géants émergents en Asie-Pacifique »).

Pour en savoir plus sur First Digital, son infrastructure réglementée et ses produits, rendez-vous sur le site www.1stdigital.com

Pour en savoir plus sur la nouvelle offre de stablecoins de First Digital, rendez-vous sur le site firstdigitallabs.com

