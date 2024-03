Die französische Künstlerin Camille Walala veranstaltet die farbenfrohe öffentliche Kunstausstellung "Planet Walala" in Harbour City, dem Einkaufszentrum Nr. 1 in Hongkong, mit dem ersten Hongkonger Stadtschild, einem künstlerischen Labyrinth im Freien und einer Einzelausstellung

HONGKONG, 23. März 2024 /PRNewswire/ -- Harbour City, Hongkongs führendes Einkaufszentrum , freut sich, vom 21. März bis zum 21. April, während des Hong Kong Arts Month, die beeindruckende, farbenfrohe öffentliche Kunstausstellung "Planet Walala @Harbour City" zu präsentieren. Das von der renommierten französischen Künstlerin Camille Walala entworfene Projekt umfasst zwei weitläufige öffentliche Installationen und eine Einzelausstellung, die alle in ihrem ikonischen Tribal-Pop-Stil gestaltet sind und Hongkong mit leuchtenden Farben und grenzenloser Energie erfüllen!

The first “Hong Kong” City Sign titled “Now You See It Now You Don’t”, is the brand-new artistic landmark and Tourist Destination in Hong Kong. French Artist Camille Walala has transformed the Ocean Terminal Deck into an enlivening outdoor art maze Spanning over 3,500 square feet, this vivid public art installation creates a visually captivating impact and elevates one's mood.

Camille Walala ist weithin bekannt für ihre skurrilen Kunstwerke im öffentlichen Raum, die eine Reihe von Medien umfassen, darunter fassadenfüllende Wandbilder, immersive 3D-Installationen, Straßenkunst und mehr. Mit kräftigen Farben und üppigen geometrischen Mustern wecken ihre Kreationen pure Freude.

Camille Walala entwirft das allererste Hongkonger Stadtschild mit dem Titel „Now You See It Now You Don't" auf dem Ocean Terminal Deck, einem der besten Plätze mit Meerblick in Hongkong. Diese 3 Meter hohe und 6,5 Meter breite Installation ist ein brandneues, dauerhaftes künstlerisches Wahrzeichen. Es ist in die Farben des blauen Ozeans des Victoria Harbour getaucht und fügt sich nahtlos in die lebhaften geometrischen Muster von Camille ein. So erinnert das City Sign an die hoch aufragenden Wolkenkratzer, die die Skyline von Hongkong bestimmen, in einem komplexen Zusammenspiel sich überschneidender geometrischer Formen von unterschiedlicher Höhe.

Wenn man die Treppe in der Nähe des City Signs hinaufsteigt, werden die Besucher aus der Stadt in ein beeindruckendes Wunderland entführt -das erste künstlerische Freiluftlabyrinth von Camille mit dem Namen „A-MAZE". Diese lebendige Installation erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 3.500 Quadratmetern und erzeugt einen visuell fesselnden Eindruck und hebt die Stimmung. Camille hofft, dass die Besucher die Freude, die die Farben mit sich bringen, annehmen und den Zustand des Spielens, der Freude und des Entdeckens, den wir als Kinder erlebt haben, wiederfinden können.

In der Zwischenzeit wagt sich Camille auf künstlerisches Neuland, denn sie veranstaltet ihre erste Einzelausstellung „Metropolis" in dieser Kunstausstellung. Camille, die für ihre großformatigen Kunstinstallationen im öffentlichen Raum bekannt ist, lässt sich bei ihren 12 fesselnden neuen Kunstwerken von der architektonischen Ästhetik der Städte inspirieren und bezieht deren Texturen, Details und Gebäudeformen in ihre Kreationen ein.

Darüber hinaus wird Harbour City aufregende Kunstaktionen organisieren, darunter Family Art Jamming und Insta360 Photography Classroom, die sich während der gesamten Kampagne an ein breites Publikum richten.

