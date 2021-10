Die französische Regierung verleiht Herrn Peter Borer die Auszeichnungen Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur und Chevalier dans l'Ordre du Mérite Agricole

Der französische Generalkonsul in Hongkong und Macau, Alexandre Giorgini, sagte bei der Zeremonie: „Diese Zeremonie ist etwas ganz Besonderes, denn ich werde Herrn Borer nicht nur eine, sondern gleich zwei hohe Auszeichnungen verleihen. In Anerkennung seiner herausragenden Arbeit für Frankreich und französische Unternehmen, seines unermüdlichen Einsatzes für das Projekt Peninsula in Paris und seines Engagements für die Förderung der gastronomischen Kultur Frankreichs hat die französische Regierung beschlossen, Herrn Borer die Titel Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur und Chevalier dans l'Ordre du Mérite Agricole zu verleihen."

Herr Borer sagte: „Ich bin hocherfreut und geehrt, dass mir der Titel Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur und Chevalier dans l'Ordre du Mérite Agricole verliehen wurde. Ich möchte der französischen Regierung und dem französischen Konsulat in Hongkong und Macao für diese Anerkennung und Ehre danken, die ich mit allen meinen Kollegen und Freunden teilen möchte. The Peninsula ist seit langem mit Frankreich verbunden und die Eröffnung von The Peninsula Paris, unserem ersten Peninsula in Europa, war einer der stolzesten Momente in unserer Unternehmensgeschichte. Diese Auszeichnung wird im Namen des Dienstes verliehen, und deshalb möchte ich diese beiden Medaillen meinen verstorbenen Eltern widmen, die mir von klein auf beigebracht haben, was für ein Privileg und welche Ehre es ist, anderen zu dienen."

Herr Borer kam 1981 zur HSH und wurde 1994 zum General Manager von The Peninsula Hong Kong ernannt. 1999 übernahm er zusätzlich regionale Verantwortung. Im April 2004 wurde er zum Chief Operating Officer der Gruppe ernannt. Herr Borer ist Absolvent der Ecole hôtelière de Lausanne, Schweiz, und ist heute Mitglied des internationalen Beirats dieser Schule. Im Jahr 2019 wurde er vom Alumni-Netzwerk der Ecole hôtelière de Lausanne mit einem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet. Außerdem ist er Mitglied des Beirats der School of Hotel and Tourism Management der Chinese University of Hong Kong und Mitglied des Beirats des Gleneagles Hong Kong Hospital.

Informationen zu The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited (HSH)

Das 1866 gegründete und an der Hongkonger Börse (00045) notierte Unternehmen The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited ist die Holdinggesellschaft einer Gruppe, die sich mit dem Besitz, der Entwicklung und dem Management von renommierten Hotels sowie Geschäfts- und Wohnimmobilien an wichtigen Standorten in Asien, den Vereinigten Staaten und Europa befasst und darüber hinaus Tourismus- und Freizeitdienstleistungen, Clubmanagement und andere Dienstleistungen anbietet. Das Portfolio der Peninsula Hotels umfasst The Peninsula Hong Kong, The Peninsula Shanghai, The Peninsula Beijing, The Peninsula Tokyo, The Peninsula Bangkok, The Peninsula Manila, The Peninsula New York, The Peninsula Chicago, The Peninsula Beverly Hills und The Peninsula Paris. Zu den in der Entwicklung befindlichen Projekten gehören The Peninsula London und The Peninsula Istanbul. Zum Immobilienportfolio der Gruppe gehören The Repulse Bay Complex, The Peak Tower und St. Johnʼs Building in Hongkong, The Landmark in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam, und 21 avenue Kléber in Paris, Frankreich. Das Club- und Dienstleistungsportfolio der Gruppe umfasst The Peak Tram in Hongkong; Quail Lodge & Golf Club in Carmel, Kalifornien; Peninsula Clubs and Consultancy Services, Peninsula Merchandising und Tai Pan Laundry in Hongkong.

