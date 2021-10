Le gouvernement français décerne les distinctions de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur et de chevalier de l'Ordre du Mérite agricole à M. Peter Borer

S'exprimant lors de la cérémonie, le Consul général de France à Hong Kong et Macao, M. Alexandre Giorgini, a déclaré : « Cette cérémonie est absolument exceptionnelle car je vais remettre à M. Borer non pas une, mais deux distinctions de premier plan. En reconnaissance de son travail exceptionnel avec la France et les entreprises françaises, de son engagement sans faille dans le projet du Peninsula à Paris et de son dévouement à la promotion de la culture gastronomique française, le gouvernement français a décidé de décerner à M. Borer les titres de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur et de chevalier dans l'Ordre du Mérite agricole. »

M. Borer a déclaré : « Je suis ravi et honoré d'avoir reçu la distinction de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur et de chevalier de l'Ordre du Mérite agricole. Je tiens à remercier le gouvernement français et le consulat de France à Hong Kong et Macao de m'avoir accordé cette reconnaissance et cet honneur, que je souhaite partager avec tous mes collègues et amis. The Peninsula a une longue association avec la France et l'ouverture de The Peninsula Paris, notre premier Peninsula en Europe, a été l'un des moments les plus fiers de l'histoire de notre entreprise. Cette distinction est décernée au nom du service et je voudrais donc dédier ces deux médailles à mes défunts parents, qui m'ont appris dès mon plus jeune âge quel privilège et quel honneur servir les autres représente. »

M. Borer a rejoint HSH en 1981 et a été nommé directeur général de The Peninsula Hong Kong en 1994 puis assumant des responsabilités régionales supplémentaires en 1999. Il a été nommé directeur de l'exploitation du groupe en avril 2004. M. Borer est diplômé de l'École hôtelière de Lausanne, en Suisse, et est aujourd'hui membre de l'International Advisory Board de l'école. En 2019, il a été récompensé par le Lifetime Achievement Award du réseau des anciens élèves de l'École hôtelière de Lausanne. Il est également membre du conseil consultatif de l'école de gestion hôtelière et touristique de l'Université chinoise de Hong Kong et membre du conseil consultatif de l'hôpital Gleneagles de Hong Kong.

À propos de The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited (HSH)

Constitué en 1866 et coté à la Bourse de Hong Kong (00045), The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited est la société holding d'un groupe qui possède, développe et gère des hôtels prestigieux et des propriétés commerciales et résidentielles dans des villes clés d'Asie, des États-Unis et d'Europe, et qui fournit des services de tourisme et de loisirs, de gestion de clubs et bien d'autres encore. Le portefeuille des hôtels Peninsula comprend The Peninsula Hong Kong, The Peninsula Shanghai, The Peninsula Beijing, The Peninsula Tokyo, The Peninsula Bangkok, The Peninsula Manila, The Peninsula New York, The Peninsula Chicago, The Peninsula Beverly Hills et The Peninsula Paris. Les projets en cours de développement comprennent The Peninsula London et The Peninsula Istanbul. Le portefeuille immobilier du groupe comprend le Repulse Bay Complex, The Peak Tower et le St. John's Building à Hong Kong ; The Landmark à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam ; et le 21 avenue Kléber à Paris, en France. Le portefeuille de clubs et de services du groupe comprend The Peak Tram à Hong Kong ; Quail Lodge & Golf Club à Carmel, Californie ; Peninsula Clubs and Consultancy Services, Peninsula Merchandising, et Tai Pan Laundry à Hong Kong.

