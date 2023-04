Die führende Vape-Marke Geekvape hat eine revolutionäre Vaping-Technologie-Lösung vorgestellt: VPU

PARIS, 14. April 2023 /PRNewswire/ -- Heute, im Jahr 2023, sind E-Zigaretten das innovativste technologische Produkt des 21. Jahrhunderts und brechen das traditionelle Zigarettenmonopol auf.

In einigen technischen Bereichen, wie z. B. bei den Keramikkernen, sind dank der kontinuierlichen Forschung der großen Vape-Marken einige Durchbrüche erzielt worden. Dennoch gibt es immer noch zahlreiche Probleme in Bezug auf das Geschmackserlebnis, die Sicherheit der Rohstoffe und die Lebensdauer, die das Verbrauchererlebnis erheblich beeinträchtigen.

VPU: Vaping Processing Unit

Geekvape, ein marktführendes Unternehmen für Vape-Technologie, stellt seine brandneue Vaping-Technologie-Lösung vor: VPU. Diese Technologieplattform integriert die neuesten Fortschritte bei der Flüssigkeits- und Wärmeübertragung, der Materialsicherheit und der fortschrittlichen Materialforschung, um den Kunden eine umfassende Lösung zu bieten. Im Einzelnen kann sie unter diesen drei Aspekten vorgestellt werden: Vape-Erlebnis, Sicherheitsleistung und Prozesskontrolle der Einheit

VAPE-ERLEBNIS

Geekvape ist führend auf dem Gebiet der wärmeerzeugenden Geräte wie geätzte Heizelemente, Vliesstoffe, Keramikkerne usw. und kombiniert sein Fachwissen in Simulationstests, Materialmikrodesign, Gerätestrukturdesign und anderen Bereichen technischer Kompetenz.

Wie allgemein bekannt ist, sind Wärmeerzeuger eine der wichtigsten Komponenten der Elektrozerstäubung, und ihr Design und ihre Herstellungsqualität haben einen direkten Einfluss auf die Qualität des Dampfens insgesamt. Die Wärmeerzeuger der VPU werden unter Verwendung der Finite-Element-Analyse (FEA) in Verbindung mit Infrarot-Bildgebung, Aerosolpartikelgrößenanalyse, der Gesamtpartikelmasse und anderen fortschrittlichen Testmethoden kalibriert, um das optimale Design der Wärmeerzeuger und die gewünschte Freisetzung des Aerosols zu gewährleisten, um so eine hohe Geschmackswiederherstellung, eine feine Textur und eine konsistente Vaping-Leistung zu erzielen.

Nach den Testergebnissen zur Aerosolzusammensetzung wies das Produkt mit der VPU-Technologie im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt ein um 23,7 % höheres Dampfvolumen bei gleicher Anzahl von Zügen auf. Mit zunehmender Anzahl von Zügen bleibt die Freisetzung des Aerosols stabil und der Geschmack wird nicht beeinträchtigt.

Für die Reichweite und das Dampfvolumen von Einwegdampfern ist das luftdurchlässige Vlies am wichtigsten. Leckagen und heterogene Durchlässigkeit sind die häufigsten Nachteile dieser minderwertigen Vliesstoffe, die letztlich zu einer sehr hohen Rate fehlerhafter Produkte führen, was nicht nur schwerwiegende Probleme beim Kundendienst verursacht, sondern auch die Kosten erhöht.

Geekvape hat bisher Vliesstoffe entwickelt, die eine höhere Flüssigkeitsleitfähigkeit und Speicherrate aufweisen. Geekvape hat von Grund auf neue Materialien und Produktionsprozesse entwickelt, um eine größere Konsistenz und Stabilität zu erreichen, und arbeitet aktiv mit führenden Textiluniversitäten zusammen, um die Technologie voranzutreiben.

Laut Geekvape Chief Marketing Officer Potti Lan hat sich die Ertragsrate von Geekvape von 85 % auf 99 % verbessert und unsere Entwicklungszyklusgeschwindigkeit um 35 % erhöht.

„Ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass wir das erste Unternehmen in der Branche sind, das einen hohen Standard an mehrdimensionalen Tests anwendet, und wir haben kontinuierliche Anstrengungen unternommen, um einen bedeutenden neuen Durchbruch in der Leistung des durchluftverfestigten Vliesstoffs zu erzielen, so dass wir eine gleichbleibende Leistung von Charge zu Charge sicherstellen und eine gleichbleibende Qualität unserer Produkte garantieren können."

Sicherheitsleistung

Geekvape hat bei der Auswahl der Rohstoffe, der Prüfung der Inhaltsstoffe und der thermischen Sicherheitsleistung einen mehrdimensionalen Ansatz gewählt, um die Sicherheitsgarantie von VPU zu demonstrieren.

Geekvape verwendet die Infrarot-Bildgebungstechnologie, um das Temperaturfeld der Wärmeerzeuger zu überprüfen und so die Sicherheit der Wärmeerzeugungsleistung zu gewährleisten. Darüber hinaus hat das Forschungs- und Entwicklungsteam von Geekvape umfangreiche Aerosolanalysen durchgeführt, um die Probleme der übermäßigen Kondensation, Flüssigkeitsaufnahme und des Bratens zu lösen. Dadurch sind sie in der Lage, diese Probleme schnell zu erkennen und zu beheben, einen ausgewogeneren Zerstäubungseffekt zu erzielen, die Wahrscheinlichkeit des Verklebens des Kerns zu verringern und die Sicherheit der Anwender insgesamt zu erhöhen.

Einheitsprozesssteuerung

Die Einheitsprozesssteuerung ist das dritte Element der VPU. Ihr Zweck ist es, eine statistisch basierte Prozesskontrolle auf jeder Stufe des Prozesses zu implementieren, um eine gleichbleibende Qualität von Charge zu Charge zu gewährleisten. Auf der Pressekonferenz demonstrierte Geekvape seine hochautomatisierte Produktion mit einer Ertragsrate von 99,95 % und einem monatlichen Produktionsvolumen von 200 Millionen.

Charles Li, Leiter der Produktlinie von Geekvape, erklärt: „Unsere neuen Serien – Geekvape Q und Geekbar Meloso – wurden in Übereinstimmung mit dem VPU-Standard gebaut. Vaping ist eine umfassende Lösung anstelle einer Single-Point-Technologie, und keine Single-Point-Technologie kann Verbrauchern ein vollständiges Vaping-Erlebnis bieten."

VPU konzentriert sich auf die Gesamtlösung des Zerstäubungssystems und nicht nur auf eine spezielle Spitzentechnologie.Dies wird die Vaping-Branche noch weiter voranbringen.

