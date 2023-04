Geekvape, marca líder de vapeadores, presenta una revolucionaria solución tecnológica para vapear:VPU

PARÍS, 14 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Hoy, en 2023, los cigarrillos electrónicos son el producto tecnológico más innovador del siglo XXI y han hecho añicos el monopolio del cigarrillo tradicional.

Se han logrado ciertos avances en algunas áreas técnicas, como los núcleos cerámicos, como resultado de la continua exploración por parte de las principales marcas de vapeo. Sin embargo, siguen enfrentándose a numerosas dificultades en cuanto a la experiencia de sabor, la seguridad de las materias primas y la vida útil, lo que repercute significativamente en la experiencia del consumidor.

VPU: Unidad de procesado de vapeo

Geekvape, empresa líder en tecnología para vapear, presenta su nueva solución tecnológica de vapeo: VPU. Esta plataforma tecnológica integra los avances más recientes en transmisión de fluidos y térmica, seguridad de materiales e investigación de materiales avanzados para ofrecer una solución integral a los clientes. En concreto, se puede presentar desde estos tres aspectos: Experiencia de Vapeo, Rendimiento de Seguridad y Control del Proceso de la Unidad.

EXPERIENCIA DE VAPEO

Geekvape es líder en dispositivos generadores de calor, como calentadores grabados, no tejidos, núcleos cerámicos, etc., y combina su experiencia en pruebas de simulación, microdiseño de materiales, diseño de estructuras de dispositivos y otras áreas de competencia técnica.

Como es bien sabido, los generadores de calor son uno de los componentes más esenciales de la electroatomización, y su diseño y calidad de fabricación repercuten directamente en la calidad del vapeo en su conjunto. Los generadores de calor de la VPU se calibran mediante análisis de elementos finitos (FEA) junto con imágenes infrarrojas, análisis del tamaño de las partículas de aerosol, masa partical total y otros métodos de prueba avanzados para garantizar el diseño óptimo de los generadores de calor y la liberación deseada de aerosol para lograr una alta restauración del sabor, una textura fina y un rendimiento de vapeo consistente.

Según los resultados de la prueba de composición del aerosol, el producto que adopta la tecnología VPU presenta un aumento del volumen de vapor del 23,7 % con el mismo número de caladas en comparación con otros productos del mercado. A medida que aumenta el número de caladas, la liberación de aerosol es estable y el sabor continúa sin degradarse.

En cuanto a la autonomía del vapeador y el volumen de vapor, puede decirse que el no tejido unido a través del aire es lo más importante. Las fugas y la permeabilidad heterogénea son las desventajas más frecuentes de estos no tejidos de baja calidad, que en última instancia darán lugar a una tasa muy elevada de productos defectuosos, lo que no sólo causará graves problemas posventa, sino que también incrementará los costes.

Geekvape ha desarrollado hasta ahora un material no tejido, que tiene una mayor conductividad del líquido y velocidad de almacenamiento. Geekvape ha estado desarrollando nuevos materiales y procesos de producción desde cero en un esfuerzo por lograr una mayor consistencia y estabilidad, y ha colaborado activamente con las mejores universidades textiles para hacer avanzar la tecnología.

Según el director de marketing de Geekvape, Potti Lan, la tasa de rendimiento de Geekvape ha mejorado del 85 al 99 % y la velocidad de nuestro ciclo de desarrollo ha aumentado un 35 %.

"Me enorgullece decir que somos la primera empresa del sector que sigue un elevado estándar de pruebas multidimensionales, y que hemos realizado esfuerzos continuos para lograr un nuevo e importante avance en el rendimiento de los no tejidos unidos por aire, de modo que podamos asegurar un rendimiento constante de un lote a otro y garantizar una calidad constante de nuestros productos".

Rendimiento de Seguridad

Geekvape ha adoptado un enfoque multidimensional para la selección de las materias primas, las pruebas de los ingredientes y el rendimiento de seguridad térmica para demostrar la garantía de seguridad de la VPU.

Geekvape está adoptando la tecnología de imágenes infrarrojas para verificar el campo de temperatura de los generadores de calor con el fin de garantizar la seguridad del rendimiento de generación de calor. Además, el equipo de I+D de Geekvape ha realizado exhaustivos análisis de aerosoles para superar los problemas de condensación excesiva, absorción de líquidos y fritura. Como resultado, son capaces de identificar y resolver rápidamente estos problemas, logrando un efecto de atomización más equilibrado, reduciendo la probabilidad de pegar el núcleo, y mejorando la seguridad general del usuario.

Control del Proceso de la Unidad

El control del proceso de la unidad es el tercer elemento de la VPU, y su propósito es aplicar un control del proceso basado en estadísticas en cada etapa del proceso para garantizar la consistencia de la calidad lote a lote. En la rueda de prensa, Geekvape demostró su producción altamente automatizada, con una tasa de rendimiento del 99,95 % y un volumen de producción mensual de 200 millones.

Según Charles Li, ejecutivo de la línea de productos de Geekvape, "Nuestras nuevas series, Geekvape Q y Geekbar Meloso, se han construido de conformidad con la norma VPU. El vapeo es una solución integral en lugar de una tecnología de un solo punto, y ninguna tecnología de un solo punto puede proporcionar a los consumidores una experiencia de vapeo completa".

La VPU se centra en la solución global del sistema de atomización en lugar de simplemente en una tecnología de vanguardia en particular, lo que elevará aún más la industria del vapeo.

