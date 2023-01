Die gesamteuropäischen Branchenprognosen von Green Street werden um 30 Top-Märkte erweitert

--Die Jahresberichte enthalten eine Fülle von Forschungsergebnissen, Daten und Analysen zu einer breiten Palette von Themen, um die besten Märkte für langfristige Investitionen zu ermitteln--

LONDON, 26. Januar 2023 /PRNewswire/-- Green Street, der führende Anbieter von belastbaren Informationen und Analysen zu Gewerbeimmobilien, hat seine Pan-European Sector Outlooks 2023 veröffentlicht, ein Paket von detaillierten Forschungsberichten zu öffentlichen und privaten Gewerbeimmobilien. Die Outlook-Berichte bieten einen 360-Grad-Blick auf die vier wichtigsten Immobiliensektoren in 30 Märkten bzw. Metropolen, um Marktteilnehmern dabei zu helfen, inmitten der Unsicherheit auf den Kapitalmärkten erstklassige langfristige Investitionsmöglichkeiten zu erkennen.

Green Street's European Sector Outlooks

Die gesamteuropäischen Aussichten für den Industrie-, Büro-, Wohn- und Einzelhandelssektor für 2023 beinhalten:

Analyse von Angebot und Nachfrage : Eine gründliche Analyse der wichtigsten Faktoren, die sich auf die Angebots- und Nachfragedynamik auswirken, sowie der Risiken und Chancen für Industrie-, Büro-, Wohn- und Einzelhandelsimmobilien.

: Eine gründliche Analyse der wichtigsten Faktoren, die sich auf die Angebots- und Nachfragedynamik auswirken, sowie der Risiken und Chancen für Industrie-, Büro-, Wohn- und Einzelhandelsimmobilien. Wachstumsprognosen : Sektor- und marktspezifische Prognosen bis 2027 für operative Grundlagen.

: Sektor- und marktspezifische Prognosen bis 2027 für operative Grundlagen. Bewertungsmetriken : Mehr als 15 Jahre proprietäre Rendite- und Vermögenswert-Zeitreihen für jeden Sektor und in 30 wichtigen Märkten der Region.

: Mehr als 15 Jahre proprietäre Rendite- und Vermögenswert-Zeitreihen für jeden Sektor und in 30 wichtigen Märkten der Region. NUTS3- und Marktbewertungen: Proprietäre Bewertungen, die das langfristige Mietwachstumspotenzial darstellen.

Green Street hat fünf neue gesamteuropäische Märkte in seine Prognosen und in die leistungsstarke Webplattform aufgenommen: Edinburgh, Genf, Lissabon, Prag und Warschau. Marktteilnehmer können jetzt Marktbewertungen, Nettoanfangsrenditen, ökonomische Cap Rates, Preisindices für Gewerbeimmobilien (Commercial Property Price Indices (CPPIs)), Marktprognosen, Verkaufszahlen und Erkenntnisse mit mehr als 15 Jahren an historischen Daten vergleichen – in 30 Ballungsräumen.

Nachstehend finden Sie eine Rangliste der von Green Street bevorzugten Immobiliensektoren im Jahr 2023:

1) Industriesektor: Langfristiger Favorit von Green Street

Der Industriesektor bleibt das dritte Jahr in Folge der bevorzugte Sektor von Green Street, wenn es darum geht, die Aktien langfristig zu halten. „Die robuste Mieternachfrage hat den Sektor seit dem Ausbruch der Pandemie angekurbelt und wird voraussichtlich auch 2023 stark bleiben", erklärt Peter Papadakos, Head of European Research bei Green Street.

2) Einzelhandel: Das Comeback des stationären Handels

Die Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage sind nach Jahren der schwachen Nachfrage nun im Gleichgewicht, was es den Vermietern ermöglicht, künftiges Mietwachstum zu garantieren. „Hohe Anfangsrenditen werden den Sektor stärken und ihn aus Sicht der risikobereinigten Rendite zum zweitbesten Sektor von Green Street katapultieren", so Papadakos.

3) Wohnimmobilien: Verschärfte Vorschriften erschweren die Aussichten

„Strengere Mietvorschriften und Bedenken hinsichtlich der Erschwinglichkeit stellen das größte Risiko für die Fundamentaldaten von Wohnimmobilien dar. Das Einkommen im Wohnungssektor dürfte stabil bleiben, da die Zahl der neuen Haushalte mittelfristig das Angebot übersteigt", so Papadakos.

4) Büros: Heimarbeit und hybride Arbeitsmodelle belasten den Sektor

„Angesichts der Tatsache, dass hybride Arbeitsformen auf Dauer Bestand haben werden, wird die Wertentwicklung von umweltfreundlichen Büroimmobilien der Klasse A die von Immobilien der Klasse B übertreffen, da sich die enorme Verzweigung bei diesen Anlageklassen fortsetzt. Dieses Phänomen hat sich negativ auf die Renditen und die Fundamentaldaten ausgewirkt", so Papadakos abschließend.

Um weitere Informationen über die Outlook-Berichte in einem kostenlosen Musterbericht zu erhalten, klicken Sie auf diesen Link:https://insights.greenstreet.com/global-sample-report-request-form.

Informationen zu Green Street

Green Street ist der führende Anbieter von gewerblichen Immobilienrecherchen, Nachrichten, Daten, Analysen und Beratungsdiensten in den USA und in Europa. Seit mehr als 35 Jahren liefert Green Street beispiellose Informationen und vertrauenswürdige Daten zu öffentlichen und privaten Immobilienmärkten und unterstützt Investoren, Banken, Kreditgeber und andere Branchenteilnehmer dabei, ihre Investitionen und strategischen Entscheidungen zu optimieren. Über eine SaaS-Plattform bietet das Unternehmen exklusive Marktinformationen, Schlussfolgerungen und Vorhersageanalysen.

